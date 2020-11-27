26 Kasım 2020 Perşembe Reyting sonuçları açıklandı. Bir Zamanlar Çukurova Yine Zirvede!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI- 26 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

26 Kasım reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova tüm kişiler'de %12,73 izlenme oranı ve %27,35 izlenme payı, AB'de %7,96 izlenme oranı ve %17,79 izlenme payı, 20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %23,34 izlenme payı alarak birinci oldu.

Total'de 1. sırada ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yer alırken, 3. sırada Fox TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

MUCIZE DOKTOR FOX

BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

ESRA EROL'DA ATV



ALEV ALEV SHOW TVMUGE ANLI ILE TATLI SERT ATVSHOW ANA HABER SHOW TVMASTERCHEF TURKIYE TV8HAVA DURUMU ATV