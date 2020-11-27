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26 Kasım 2020 Perşembe Reyting sonuçları açıklandı. Bir Zamanlar Çukurova Yine Zirvede!
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI- 26 KASIM REYTİNG SONUÇLARI
Gündem 27.11.2020, 15:49
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI- 26 KASIM REYTİNG SONUÇLARI
26 Kasım reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova tüm kişiler'de %12,73 izlenme oranı ve %27,35 izlenme payı, AB'de %7,96 izlenme oranı ve %17,79 izlenme payı, 20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %23,34 izlenme payı alarak birinci oldu.
Total'de 1. sırada ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yer alırken, 3. sırada Fox TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
MUCIZE DOKTOR FOX
BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
ESRA EROL'DA ATV
MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
SHOW ANA HABER SHOW TV
MASTERCHEF TURKIYE TV8
HAVA DURUMU ATV