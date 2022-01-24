23.01.2022 Yargı Son Bölüm Full İzle - Kanal D

Ceylin hatırlamaya başladıkça ortalık karışıyor! Yargı 17. Bölümü pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!

07:00 Sihirli Annem

08:30 YENİ BÖLÜM Konuştukça

09:40 YENİ BÖLÜM Magazin D Pazar

13:00 YENİ BÖLÜM Arda ile Omuz Omuza

14:00 TEKRAR Camdaki Kız

16:45 Yumurcak

18:45 CANLI Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 YENİ BÖLÜM Yargı

00:15 TEKRAR Camdaki Kız

02:30 Kutupta Felaket

03:45 5N1K

04:45 Geniş Aile

Ilgaz’ın yönlendirmeleriyle, Engin’in öldüğü geceye ait detayları hatırlamaya başlayan Ceylin için artık bazı şeyler netleşmeye başlamıştır. Şüpheleri Ceylin üzerinden kaldıracak ipuçları ortaya çıktıkça Ilgaz, Ceylin’in masumiyetine giden yola kendinden emin adımlarla çıkmak ister; ancak, onu büyük engeller beklemektedir.

Oğlunun dosyasını gittikçe karıştıran ve Ceylin lehine olan deliller, Yekta’nın iyice saldırganlaşmasına sebep olur. Seda, Merdan’ın verdiği görevi yerine getirmek için Yekta’ya yakın dururken, Çınar ise yine risk alarak Serdar’la hareket etmeyi kabul eder ve tehlikeli bir plana dahil olur. Üstelik bu sefer yalnız değildir.

Ne zaman düşseler daha güçlü kalkabilmek için birbirlerine ihtiyaç duyduklarını fark eden Ilgaz ile Ceylin için ufukta yeni bir yol görünmektedir. Ancak bu sefer daha büyük kararların gölgesinde uzanan bu yol, onları yeni bir eşiğe taşımak üzeredir.

Yargı yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…