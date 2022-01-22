23 Ocak 2022 Pazar Fox TV yayın akışı: Fox TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

23 Ocak 2022 Cuma Fox TV yayın akışı: Fox TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI

11.15 EKONOMİ ARASI YENİ BÖLÜM

11.20 AŞK MANTIK İNTİKAM

14.00 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI

15.30 MAHKUM

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI

20.00 ELKIZI YENİ BÖLÜM

00.15 YASAK ELMA ALT YAZILI

02.30 KANUNSUZ TOPRAKLAR ALT YAZILI

04.45 KEFARET ALT YAZILI

05.45 KADIN ALT YAZILI

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ELKIZI 12. BÖLÜM ÖZETİ

Harun’un galip gelmesinden daha da acısı Ezo’nun Ali ve Songül arasındaki yakınlığa şahit olmak olur. Ali’nin de Songül’e bir şeyler hissettiğini düşünür ama işin Aslı öyle değildir. İlk günkü gibidir Ali. Varsa yoksa Ezo.

Harun herkesi sindirmiştir ama bu defa ayağına gelen fırsatı değerlendirir. Ali’nin Ezo’yu korumak uğruna yapacağı fevri bir hareketi kendi lehine çevirip Ezo’yu Ali üzerinden tehdit eder.

Nermin oğlunun bu hastalıklı hallerinden ürkmeye başlamıştır. Bunlar yetmezmiş gibi bir de tehdit ediliyorlardır. Birileri Cemal’i öldürdüklerini biliyordur! Tüm bunlar yaşanırken Cavidan da yıllar önce öldü bildiği torununun yaşadığını öğrenmiştir. Adım adım torununu bulmaya gidiyordur.

Ezo, Ali için bir şeylere boyun eğdiği noktada Zeliha da her şeyi öğrenir. Kızlarının başı beladadır ve onları alıp kaçmaktan başka şansı yoktur.