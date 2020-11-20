22 Kasım 2020 KPSS sınavına girecekler sokağa çıkma kısıtlamasından istisna mıdır?

Cevap: Genelge ile KPSS ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile refakatçilerinin kısıtlamadan muaf oldukları belirlendiğinden bu sınavlara girecek her yaş grubundaki kişiler sokağa çıkma saat kısıtlamasına tabi o lmayacaklardır.