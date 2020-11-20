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22 Kasım 2020 KPSS sınavına girecekler sokağa çıkma kısıtlamasından istisna mıdır?
KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından istisna mıdır?
Gündem 20.11.2020, 14:00 20.11.2020, 15:34
Cevap: Genelge ile KPSS ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile refakatçilerinin kısıtlamadan muaf oldukları belirlendiğinden bu sınavlara girecek her yaş grubundaki kişiler sokağa çıkma saat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.