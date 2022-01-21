21 Ocak 2022 Cuma Fox TV yayın akışı: Fox TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

07.00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ YENİ BÖLÜM

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 EKONOMİ ARASI CANLI

11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM

16.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM

23.30 ORTA SAYFA CANLI

02.00 MASKE KİMSİN SEN? ALT YAZILI

04.45 KAMERA ARKASI

05.15 KEFARET ALT YAZILI

06.00 KADIN ALT YAZILI

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AŞK MANTIK İNTİKAM 29. BÖLÜM ÖZETİ

ÖNCEKİ BÖLÜM

Esra ve Ozan evlenmişlerdir. Aynı evde yaşayıp Atlas’a ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranmaktadırlar. Atlas Ozan’a hala baba dememektedir. Ozan ise olanlardan dolayı Esra’yı affedememiştir. Şirketin zor bir duruma düşmesi ikilinin tekrar sorunlarla beraber uğraşmasına neden olurken Esra ister istemez Ozan’dan etkilenmeye başlar. Diğer yandan Ozan’la ilgili gizli bir ajandası olan Rüya, Ozan ve Esra’nın hayatına yavaş yavaş sızma planları yapmaktadır. Bu konuda ikilinin iyi niyetinden yararlanan Rüya planlarında başarılı olabilecek midir?