21 Ocak 2022 Cuma Fox TV yayın akışı: Fox TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle
21 Ocak 2022 Cuma Fox TV yayın akışı: Fox TV Canlı Yayın - Canlı TV İzle
07.00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ YENİ BÖLÜM
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 EKONOMİ ARASI CANLI
11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM
16.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜM
23.30 ORTA SAYFA CANLI
02.00 MASKE KİMSİN SEN? ALT YAZILI
04.45 KAMERA ARKASI
05.15 KEFARET ALT YAZILI
06.00 KADIN ALT YAZILI
AŞK MANTIK İNTİKAM 29. BÖLÜM ÖZETİ
ÖNCEKİ BÖLÜM
Esra ve Ozan evlenmişlerdir. Aynı evde yaşayıp Atlas’a ve ailelerine mutlu bir çiftmiş gibi davranmaktadırlar. Atlas Ozan’a hala baba dememektedir. Ozan ise olanlardan dolayı Esra’yı affedememiştir. Şirketin zor bir duruma düşmesi ikilinin tekrar sorunlarla beraber uğraşmasına neden olurken Esra ister istemez Ozan’dan etkilenmeye başlar. Diğer yandan Ozan’la ilgili gizli bir ajandası olan Rüya, Ozan ve Esra’nın hayatına yavaş yavaş sızma planları yapmaktadır. Bu konuda ikilinin iyi niyetinden yararlanan Rüya planlarında başarılı olabilecek midir?