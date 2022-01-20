21 Ocak 2022 Cuma ATV yayın akışı: ATV Canlı Yayın - Canlı TV İzle
21 Ocak 2022 Cuma günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Gündem 20.01.2022, 23:28 20.01.2022, 23:29
21 Ocak 2022 Cuma ATV yayın akışı
07: 00 Kahvaltı Haberleri
08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Kuruluş Osman 78.Bölüm
03: 15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05: 30İZLE
Kim Milyoner Olmak İster?
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!