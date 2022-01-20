21 Ocak 2022 Cuma ATV yayın akışı: ATV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

21 Ocak 2022 Cuma ATV yayın akışı

07: 00 Kahvaltı Haberleri

08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Kuruluş Osman 78.Bölüm

03: 15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 30İZLE

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!