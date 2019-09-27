2020 Yılı Resmi Tatil Günleri

2020 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK ÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN PERŞEMBE
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*1 GÜN 01 MAYIS CUMA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 23 MAYIS CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 24 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 26 MAYIS SALI
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ* 1 GÜN15 TEMMUZÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 30 TEMMUZ PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 31 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 01 AĞUSTOS CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 02 AĞUSTOS PAZAR
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 03 AĞUSTOS PAZARTESİ
ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS PAZAR
CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM ÇARŞAMBA PERŞEMBE
NOT: 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA
KANUN 'a göre hazırlanmıştır.
*25.10.2016 kabul tarihi ve 6752 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'a göre hazırlanmıştır.