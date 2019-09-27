2020 Yılı Resmi Tatil Günleri

2020 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

2020 Yılı Resmi Tatil Günleri
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2020 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK ÇARŞAMBA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​1 GÜN ​01 MAYIS​ CUMA​

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 23 MAYIS CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN  24 MAYIS PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 25 MAYIS PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 26 MAYIS SALI

​DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ* 1 GÜN​15 TEMMUZ​​ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN  30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 01 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 02 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 03 AĞUSTOS PAZARTESİ

ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM ÇARŞAMBA PERŞEMBE

NOT: 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA
KANUN 'a göre hazırlanmıştır.
*25.10.2016 kabul tarihi ve 6752 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'a göre hazırlanmıştır.

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