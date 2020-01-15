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2020 Yılı Ocak 15 Maaş Bordrosu yayımlandı.

2020 Ocak ayı maaş bordrosu yayınlandı. Tıkla 2020 Ocak Maaşını Öğren. İndirmek İçin Haber Detayını İnceleyiniz

Gündem 15.01.2020, 00:20 15.01.2020, 00:21
2020 Yılı Ocak 15 Maaş Bordrosu yayımlandı.
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MALİYE BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ DUYURU
Bakanlığımız tarafından bordrolarınıza ulaşmak için geliştirilmiş herhangi bir mobil (Android, IOS, vb) uygulaması yoktur.

Bakanlığımızın e-bordro hizmeti Eylül/2015 maaş döneminden itibaren sadece e-devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr kurumsal web adresi üzerinden sunulmaktadır.

Bu adres dışında farklı site ve uygulamalardan kimlik bilgilerinizi girerek maaş bordronuzu almanız durumunda; kişisel bilgileriniz ve bordro bilgileriniz dahil her türlü kişisel bilginizin güvenliğini sağlamak kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Bu adres dışında e bordro ile ilgili işlem yapıldığında meydana gelebilecek kişisel verilerinizin çalınması ile ilgili durumlardan kanuni olarak kurumumuz sorumlu değildir.


2020 OCAK AYI E-BORDRO İÇİN TIKLAYIN


Bu adres dışında farklı site ve uygulamalardan kimlik bilgilerinizi girerek maaş bordronuzu almanız durumunda; kişisel bilgileriniz ve bordro bilgileriniz dahil her türlü kişisel bilginizin güvenliğini sağlamak kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Bu adres dışında e bordro ile ilgili işlem yapıldığında meydana gelebilecek kişisel verilerinizin çalınması ile ilgili durumlardan kanuni olarak kurumumuz sorumlu değildir.

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