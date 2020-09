2020 Yılı Dini Günler Listesi

2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

MİLADİ TARİHLER GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 26 OCAK-2020 PAZAR ........ 25 ŞUBAT-2020 SALI ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 27 ŞUBAT-2020 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 21 MART-2020 CUMARTESİ MİRAC KANDİLİ 25 MART-2020 ÇARŞAMBA ........... 07 NİSAN-2020 SALI BERAT KANDİLİ 24 NİSAN-2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI 19 MAYIS-2020 SALI KADİR GECESİ 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 22 HAZİRAN-2020 PAZARTESİ ........ 22 TEMMUZ-2020 ÇARŞAMBA ........ 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE AREFE 31 TEMMUZ-2020 CUMA KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI 29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ 18 EYLÜL-2020 CUMA ........ 18 EKİM-2020 PAZAR ........ 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ 16 KASIM-2020 PAZARTESİ ........ 16 ARALIK-2020 ÇARŞAMBA ........

İçtima

Ay, Dünya etrafında belirli bir yörünge üzerinde dolanmakta ve bu dolanımını 29.5 günde tamamlamaktadır. Ay, yörünge üzerinde her dolanmasında bir kez güneş ve dünyanın arasına girerek aynı doğrultuya gelmektedir. Güneş, Ay ve Dünya üçlüsünün aynı doğrultuya geldiği bu ana içtima veya kavuşum denir ki bu, astronomik aybaşının başlangıcıdır. İçtima anında ayın karanlık yüzü dünyaya dönük olduğu için dünyanın hiçbir yerinden hilal kesinlikle görülememektedir.

Ru´yet´i Hilal

Kameri ayın başlayabilmesi için Hz. Peygamberin hadisi mucibince Hilalin görülmesi şarttır. Hilalin görülebilecek bir parlaklığa ulaşması için de içtima doğrultusundan en az 8° açılması ve güneş battığı anda hilalin ufuk yüksekliğinin en az 5° olması gerekmektedir. Bu şartların dışında güneşin ışınlarından dolayı hilalin görülmesi kesinlikle mümkün değildir.

KAMERİ AY BAŞLARI HESAP VE HARİTALARININ AÇIKLANMASI

Kameri ayların başlangıçlarını belirlerken, 1978 yılında İstanbul’da yapılan vakiithesaplama-i Hilal Konferansı Kararlarında alınan kriterler kullanılmaktadır. Bu kriterlere göre hilal’in görülebilmesi için;

“İçtima’dan sonra Güneş ile Ayın açısal uzaklığı en az 8°, Güneşin batışı anında Ayın ufuk yüksekliğinin en az 5° olması esasa bağlanmış ve bu şartlara göre normalde hilalin çıplak gözle görülebileceği” ifade edilmiştir. Ayrıca, “hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesiyle kameri ayın başladığına hükmetmenin doğru olacağı” karar altına alınmıştır.

Ay yörünge hareketini yaparken bir an dünya ile güneş arasına girer ve dünya, ay, güneşin bir doğrultuda bulunmasına İçtima (Conjunction) denir. Bu anda ayın karanlık yüzü dünyaya dönük olduğundan dolayı dünyanın hiçbir yerinden görülemez.

Yukarıda bahsedilen kriterler esas alınarak yapılan hesaplamalarla İçtima anının tarihi ve saati çok hassas olarak Greenwich saatine göre belirlenmektedir. Bu bilgiler çizelgelerde

Conjunction satırı ile verilmektedir. İçtima anından itibaren ayın koordinatları ile güneşin koordinatları kontrol edilerek ilk defa yukarıda belirtilen kriterleri yakaladığı an belirlenmektedir. Bu belirlenen an ise, yeryüzünde hilalin ilk defa insan gözü ile görülebileceği yer, tarih ve zaman bilgilerini vermektedir. Bu bilgiler First Visibility sütununda Ay ve Güneş ile ilgili bazı parametrelerle yeryüzünde ilk defa görülecek noktaların bilgileri verilmektedir. Bu ilk görülme anından sonraki değişimleri bulabilmek için 6’şar saat arayla Ay ve Güneşin koordinatlarından yararlanılarak yeryüzünün nerelerinden görülebileceğini belirleyecek koordinatlar hesaplanmış ve beş sütunda verilmiştir. Yapılan hesaplamalardan yararlanılarak yeryüzünden hilalin ilk defa nereden görülebileceğini belirlemek için dünya haritası üzerinde bulunan noktaların koordinatları işaretlenir. İşaretlenen noktalar birleştirilerek haritada kırmızı çizgi ile gösterilen hat oluşturulmaktadır. Bu hattın içinde kalan ve sarı ile belirtilen yerlerde hava şartları müsait ise güneş battıktan sonra hilal insan gözü ile görülecek duruma gelmiş demektir. Hilalin görünürlük alanı, haritada gösterilen kırmızı hattın batıya doğru ilerleyişiyle zamana paralel olarak artacaktır. Kırmızı hattın dışında kalan kesimlerde ise hilalin o gün için insan gözü ile görülmesi mümkün değildir. Bu bölgelerde hilal ancak 2. gün görülebilmektedir.

Haritanın içerisinde bulunan Güneş ve Hilal sembolleri; hilalin ilk göründüğü anda Güneş ve Ayın dünya üzerindeki konumlarını göstermektedir. Kameri ay başları haritasındaki; İçtima ve Ru’yetin tarih, saat ve dakikası Greenwich saatine göre yazılmıştır.

DÜNYA KIBLE GÜNÜ

Kıble, Mekke´de "Kabe" denilen kutsal bina olup, Allah´ın emri ile Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.

İstikbal-i Kıble; Namazı kıbleye yönelerek kılmaktır. Namazı kıbleye yönelerek kılmak şarttır. Mekke´de bulunan ve Kabe´yi gören kimse doğrudan doğruya Kabe´nin kendisine yönelir.

Kabe´yi görmeyen kimse ise, Kabe´nin bulunduğu tarafa yönelerek namazını kılar.

Mekke şehrinin koordinatları; enlem 21° 26´ , boylam 39° 49´ şeklindedir.

Güneşin arz üzerinde bakıldığında görüldüğü nokta (astronomik ifade ile deklinasyonu) her gün için değişmektedir.

Güneşin deklinasyonu ; 21 Haziranda kuzey yarım kürede +23° 27´ , 21 Aralıkta güney yarım kürede 23° 27´ şeklindedir.

Kıble Saati ; Kabe´nin bulunduğu nokta , güneşin arz üzerinde bakıldığında görüldüğü yer ve bulunduğumuz nokta arasında oluşan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün zaman cinsinden ifadesidir. Güneşin deklinasyonu değiştikçe kıble saatleri de günlük olarak değişmektedir.

Güneş arz üzerinde görünen seyri sırasında 28 Mayıs ve 16 Temmuz günlerinde bulunduğu yerden alınan izdüşümü Mekke´nin tam üzerinde bulunduğundan Mekke´nin enlemi (21° 26´) ile Güneşin deklinasyonu (21° 26´) aynı olmaktadır.

Türkiye saatine göre 28 Mayıs gunu saat 12:18´de ve 16 Temmuz günü saat 12:27´de Edirne´den Kars´a kadar tüm ülkede kıble saatleri aynı olmaktadır.

Dünyanın değişik ülkelerinde , kendi mahalli saatlerine denk gelecek şekilde kıble saatleri değişmekle birlikte günleri değişmediğinden bu iki güne yani 28 Mayıs ve 16 Temmuz günlerine Dünya Kıble Günü denilmektedir.