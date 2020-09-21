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2020 Yılı Dini Günler Listesi

Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 yılı dini günler takvimi haber detayımızda...

Gündem 21.09.2020, 04:29 21.09.2020, 10:42
2020 Yılı Dini Günler Listesi
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2020 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

26

OCAK-2020

PAZAR

........

25

ŞUBAT-2020

SALI

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

27

ŞUBAT-2020

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

21

MART-2020

CUMARTESİ

MİRAC KANDİLİ

25

MART-2020

ÇARŞAMBA

...........

07

NİSAN-2020

SALI

BERAT KANDİLİ

24

NİSAN-2020

CUMA

RAMAZAN BAŞLANGICI

19

MAYIS-2020

SALI

KADİR GECESİ

23

MAYIS-2020

CUMARTESİ

AREFE

24

MAYIS-2020

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

25

MAYIS-2020

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

26

MAYIS-2020

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

22

HAZİRAN-2020

PAZARTESİ

........

22

TEMMUZ-2020

ÇARŞAMBA

........

30

TEMMUZ-2020

PERŞEMBE

AREFE

31

TEMMUZ-2020

CUMA

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

01

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

02

AĞUSTOS-2020

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

03

AĞUSTOS-2020

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

20

AĞUSTOS-2020

PERŞEMBE

HİCRİ YILBAŞI

29

AĞUSTOS-2020

CUMARTESİ

AŞURE GÜNÜ

18

EYLÜL-2020

CUMA

........

18

EKİM-2020

PAZAR

........

28

EKİM-2020

ÇARŞAMBA

MEVLİD KANDİLİ

16

KASIM-2020

PAZARTESİ

........

16

ARALIK-2020

ÇARŞAMBA

........

İçtima

Ay, Dünya etrafında belirli bir yörünge üzerinde dolanmakta ve bu dolanımını 29.5 günde tamamlamaktadır. Ay, yörünge üzerinde her dolanmasında bir kez güneş ve dünyanın arasına girerek aynı doğrultuya gelmektedir. Güneş, Ay ve Dünya üçlüsünün aynı doğrultuya geldiği bu ana içtima veya kavuşum denir ki bu, astronomik aybaşının başlangıcıdır. İçtima anında ayın karanlık yüzü dünyaya dönük olduğu için dünyanın hiçbir yerinden hilal kesinlikle görülememektedir.

Ru´yet´i Hilal

Kameri ayın başlayabilmesi için Hz. Peygamberin hadisi mucibince Hilalin görülmesi şarttır. Hilalin görülebilecek bir parlaklığa ulaşması için de içtima doğrultusundan en az 8° açılması ve güneş battığı anda hilalin ufuk yüksekliğinin en az 5° olması gerekmektedir. Bu şartların dışında güneşin ışınlarından dolayı hilalin görülmesi kesinlikle mümkün değildir.

KAMERİ AY BAŞLARI HESAP VE HARİTALARININ AÇIKLANMASI

Kameri ayların başlangıçlarını belirlerken, 1978 yılında İstanbul’da yapılan vakiithesaplama-i Hilal Konferansı Kararlarında alınan kriterler kullanılmaktadır. Bu kriterlere göre hilal’in görülebilmesi için;

“İçtima’dan sonra Güneş ile Ayın açısal uzaklığı en az 8°, Güneşin batışı anında Ayın ufuk yüksekliğinin en az 5° olması esasa bağlanmış ve bu şartlara göre normalde hilalin çıplak gözle görülebileceği” ifade edilmiştir. Ayrıca, “hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesiyle kameri ayın başladığına hükmetmenin doğru olacağı” karar altına alınmıştır.

Ay yörünge hareketini yaparken bir an dünya ile güneş arasına girer ve dünya, ay, güneşin bir doğrultuda bulunmasına İçtima (Conjunction) denir. Bu anda ayın karanlık yüzü  dünyaya dönük olduğundan dolayı dünyanın hiçbir yerinden görülemez.

Yukarıda bahsedilen kriterler esas alınarak yapılan hesaplamalarla İçtima anının tarihi ve saati çok hassas olarak Greenwich saatine göre belirlenmektedir. Bu bilgiler çizelgelerde

Conjunction satırı ile verilmektedir. İçtima anından itibaren ayın koordinatları ile güneşin koordinatları kontrol edilerek ilk defa yukarıda belirtilen kriterleri yakaladığı an belirlenmektedir. Bu belirlenen an ise, yeryüzünde hilalin ilk defa insan gözü ile görülebileceği yer, tarih ve zaman bilgilerini vermektedir. Bu bilgiler First Visibility sütununda Ay ve Güneş ile ilgili bazı parametrelerle yeryüzünde ilk defa görülecek noktaların bilgileri verilmektedir. Bu ilk görülme anından sonraki değişimleri bulabilmek için 6’şar saat arayla Ay ve Güneşin koordinatlarından yararlanılarak yeryüzünün nerelerinden görülebileceğini belirleyecek koordinatlar hesaplanmış ve beş sütunda verilmiştir. Yapılan hesaplamalardan yararlanılarak yeryüzünden hilalin ilk defa nereden görülebileceğini belirlemek için dünya haritası üzerinde bulunan noktaların koordinatları işaretlenir. İşaretlenen noktalar birleştirilerek haritada kırmızı çizgi ile gösterilen hat oluşturulmaktadır. Bu hattın içinde kalan ve sarı ile belirtilen yerlerde hava şartları müsait ise güneş battıktan sonra hilal insan gözü ile görülecek duruma gelmiş demektir. Hilalin görünürlük alanı, haritada gösterilen kırmızı hattın batıya doğru ilerleyişiyle zamana paralel olarak artacaktır. Kırmızı hattın dışında kalan kesimlerde ise hilalin o gün için insan gözü ile görülmesi mümkün değildir. Bu bölgelerde hilal ancak 2. gün görülebilmektedir.

Haritanın içerisinde bulunan Güneş ve Hilal sembolleri; hilalin ilk göründüğü anda Güneş ve Ayın dünya üzerindeki konumlarını göstermektedir. Kameri ay başları haritasındaki; İçtima ve Ru’yetin tarih, saat ve dakikası Greenwich saatine göre yazılmıştır.

DÜNYA KIBLE GÜNÜ

Kıble, Mekke´de "Kabe" denilen kutsal bina olup, Allah´ın emri ile Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.

İstikbal-i Kıble; Namazı kıbleye yönelerek kılmaktır. Namazı kıbleye yönelerek kılmak şarttır. Mekke´de bulunan ve Kabe´yi gören kimse doğrudan doğruya Kabe´nin kendisine yönelir.

Kabe´yi görmeyen kimse ise, Kabe´nin bulunduğu tarafa yönelerek namazını kılar.

Mekke şehrinin koordinatları; enlem 21° 26´ , boylam 39° 49´ şeklindedir.

Güneşin arz üzerinde bakıldığında görüldüğü nokta (astronomik ifade ile deklinasyonu) her gün için değişmektedir. 

Güneşin deklinasyonu ; 21 Haziranda kuzey yarım kürede +23° 27´ , 21 Aralıkta güney yarım kürede 23° 27´ şeklindedir.

Kıble Saati ; Kabe´nin bulunduğu nokta , güneşin arz üzerinde bakıldığında görüldüğü yer ve bulunduğumuz nokta arasında oluşan küresel üçgenin trigonometrik çözümünün zaman cinsinden ifadesidir. Güneşin deklinasyonu değiştikçe kıble saatleri de günlük olarak değişmektedir. 

Güneş arz üzerinde görünen seyri sırasında 28 Mayıs ve 16 Temmuz günlerinde bulunduğu yerden alınan izdüşümü Mekke´nin tam üzerinde bulunduğundan Mekke´nin enlemi (21° 26´) ile Güneşin deklinasyonu (21° 26´) aynı olmaktadır.

Türkiye saatine göre 28 Mayıs gunu saat 12:18´de ve 16 Temmuz günü saat 12:27´de Edirne´den Kars´a kadar tüm ülkede kıble saatleri aynı olmaktadır.

Dünyanın değişik ülkelerinde , kendi mahalli saatlerine denk gelecek şekilde kıble saatleri değişmekle birlikte günleri değişmediğinden bu iki güne yani 28 Mayıs ve 16 Temmuz günlerine Dünya Kıble Günü denilmektedir.

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