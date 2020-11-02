2020 yılı 10 Kasım Atatürk'ün Vefatının kaçıncı yıl dönümü?

10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftası



Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938 günü saat 09:05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır. 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelir.



10 Kasım günü Anıtkabir ziyaret edilmekte, başkent Ankara'da resmi tören yapılmaktadır. Türkiye'nin genelinde de yas tutulmaktadır. Her yıl 10 Kasım günü, saat 09:05'te trafikteki arabalar durur ve 4 dakika korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Ayrıca, tüm bayraklar 10 Kasım günü yarıya indirilir.



Mustafa Kemal Atatürk 81. ölüm yıldönümü ile bu sene çeşitli törenlerle anılacak. Her sene olduğu gibi bu sene de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Türkiye'nin 81 ilinde 10 Kasım şiirleri okunacak. Tarih 10 Kasım 1938'i gösterdiğinde, sabah saat 09.05'te Dolmabahçe'deki odasında hayata gözlerini yumdu

Mustafa Kemal Atatürk Ölümünün 82 . yılında, her yerde anılacak.

10 KASIM İLE İLGİLİ SÖZLER

“Bu insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.” -Gerrad Tongas Yazar

“İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır o, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.” -Gladys Baker Gazeteci

“Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır”.

“Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.” -Avusturyalı Heykeltraş Krippel

“Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.”

“O, yüce bir dağa benzer eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler bu dağın azametini kavrayabilmek için, o’na çok uzaklardan bakmak gerekir. “-Claude Farrer

“Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…”

“Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.”

“Mustafa Kemal; bir millet, bütün vasıtalarından mahrum edilse dahi, kendini kurtaracak vasıtaları yaratabileceğini ispat eden adamdır.” -Adolf Hitler, Almanya Devlet Başkanı

“Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.” -National Tidence Gazetesi, Danimarka

“Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir.” -Timpul Gazetesi, 12 Kasım 1938

“Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünün 79. Yılı. Bu yılda her yıl olduğu törenler ile anılacak.