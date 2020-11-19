2020-DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 19 Kasım 2020 tarihinde 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.



E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayitadresi üzerinden 21-25 Kasım 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.



Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.



E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.



Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteyebaşvurmaları gerekmektedir.Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilersunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



2020-DGS Ek Yerleştirme Sonuçları



2020-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler