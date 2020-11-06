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2020 ara tatili ve yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
Ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bu ay gerçekleşecek. Peki, ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? MEB çalışma takvimi 2021…
Gündem 06.11.2020, 13:43 06.11.2020, 14:13
Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman?
İkinci ara tatil Nisan’da
İkinci dönem ara tatili ise 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak. 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecek.