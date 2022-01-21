2008 Pekin Olimpiyatlarında Usain Bolt rekoru hangi durumdayken kırmıştır?
2008 Pekin Olimpiyatlarında 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekorunu kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır?
Gündem 21.01.2022, 23:13 21.01.2022, 23:17
CEVAP: SOL AYAKKABISININ BAĞI ÇÖZÜLMÜŞKEN
KİM MİLYONER OLMAK İSTER?
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Kim Milyoner Olmak İster? Hakkında Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?