20 Ocak 2022 Perşembe Kanal 7 yayın akışı: Kanal 7 Canlı Yayın - Canlı TV İzle

20 Ocak 2022 Perşembe Kanal 7 yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah HABER

07:45 TV Filmi 'Kız Taşı' TV FİLMİ

09:30 Muhabbet Kapısı YAŞAM

11:30 Nermin'in Enfes Mutfağı YAŞAM

12:45 Dizi 'Benim Adım Melek' DİZİ

14:30 Mutfağım Şahane YAŞAM

15:30 Dizi 'Can Yoldaşım' DİZİ

18:00 Kanal 7 Haber Saati HABER

19:00 Dizi 'Emanet' (Yeni Bölüm) DİZİ

21:15 Dizi "Baş Tacım" DİZİ

23:30 TV Filmi 'Hak Yolu' TV FİLMİ

02:00 Dizi 'Bıçak Sırtı' DİZİ

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YAMAN’I KARŞISINDA GÖREN SEHER NE YAPACAK?

İzleyicilerin dört gözle beklediği Emanet, ikinci sezon bölümleriyle hafta içi her gün 19:00’da Kanal 7 ekranlarında…

Seher, yaşadığı büyük yıkımdan sonra yeğeni Yusuf’u da alarak her şeyden uzakta iki kişilik bir dünya kurar. Kurduğu bu yeni hayat, Seher’in karşısına yeni insanlar çıkarmış ve geçmişin izlerini silmek için bir fırsat vermiştir.

Abisini korumak için söylediği yalan yüzünden Seher’i ve yeğenini kaybeden, ölüm kalım mücadelesinden çıkan Yaman’ın ilk işi, Seher ve Yusuf’un peşine düşmek olur. Ancak onlara ulaşmak tahmin ettiğinden daha da zor olur. Seher, ardında hiçbir iz bırakmamıştır. Yusuf’la birlikte kurduğu mütevazı hayatına alışmak için büyük çaba harcayan Seher, hiç tahmin etmediği bir anda karşısında Yaman’ı bulur. Bu karşılaşma ikisi için de kolay olmayacaktır. Çünkü aralarındaki aşk ne kadar büyükse onları ayıran yalan da o kadar büyüktür. Aradan geçen onca zamana ve onları ayıran acıya rağmen, Yaman’ı karşısında gören Seher’in kararı ne olacaktır?

Hayatında mesleği dışında hiçbir şeye yer bırakmayan Ali için artık tek amaç suçluları yakalamak ve adalete teslim etmektir. Ekibiyle birlikte giriştikleri bir operasyon karşısına Duygu’yu çıkarır. Sert, kuralcı ve katı biri olan Duygu, bir o kadar da başarılı bir polistir. Amirlerinin emri sonucunda Duygu ile çalışmak zorunda kalan Ali, bu ortaklığın zor günlerin habercisi olduğunun farkındadır. Çatışmalı işbirliği, zamanla birbirlerini tanımaya başlayan Ali ve Duygu’yu farklı bir maceraya sürükler. Duygu’nun gelişi, kendini dünyaya kapatan Ali için yeni bir hikâyenin başlangıcı olacak mı?

Künye:

Yönetmenler: Ayhan Özen, Serkan Mut

Yardımcı Yönetmen: Umut Keten

Görüntü Yönetmeni: Vedat Aydın-Emin Çakır

Proje-Hikâye: Nazmiye Yılmaz

Oyuncular: Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Rüzgar Özkan, Melih Özkaya, İpek Arkan, Tolga Pancaroğlu, Ferda Işıl, Fikret Hürkan, Hülya Aydın, Onur Saraçer, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım

Senaryo: Başak Yazı Odası

Yapım: Karamel Yapım Müzik: Minör

Sanat Yönetmeni: Saadet Parlak

Kostüm Sorumlusu: Gerçek Bitmez