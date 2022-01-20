20 Ocak 2022 Perşembe ATV yayın akışı: ATV Canlı Yayın - Canlı TV İzle
20 Ocak 2022 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
20 Ocak 2022 Perşembe ATV yayın akışı
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00CANLI İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00atv Gün Ortası
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 20 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Bir Zamanlar Çukurova 120.Bölüm
00: 20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01: 40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
03: 55 İZLE Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova 120. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe atv'de!
Çolak Ağa toprakları geri almaya geliyor
Yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır.
Züleyha ve Hakan'ın nikah günü gelip çatıyor
İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır ve evlilik hazırlıkları başlar. Davetiyeleri hazırlamaya koyulan Züleyha ve Hakan'ın bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Lütfiye, nikah günü Züleyha'yı karşısına alıp konuşacakları olduğunu söyler.
Betül, intikam planlarını devreye sokuyor
Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar.