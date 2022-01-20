20 Ocak 2022 Perşembe ATV yayın akışı: ATV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

20 Ocak 2022 Perşembe ATV yayın akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00CANLI İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Bir Zamanlar Çukurova 120.Bölüm

00: 20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01: 40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

03: 55 İZLE Bir Zamanlar Çukurova

Bir Zamanlar Çukurova 120. Bölüm Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe atv'de!

Çolak Ağa toprakları geri almaya geliyor

Yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır.

Züleyha ve Hakan'ın nikah günü gelip çatıyor

İlişkileri ciddileşen Züleyha ve Hakan nikah tarihi alır ve evlilik hazırlıkları başlar. Davetiyeleri hazırlamaya koyulan Züleyha ve Hakan'ın bu kararı en çok Fikret'i etkiler. Lütfiye, nikah günü Züleyha'yı karşısına alıp konuşacakları olduğunu söyler.

Betül, intikam planlarını devreye sokuyor

Züleyha'ya yaptıklarından sonra Çukurova'da barınamayan Betül, Hem Züleyha'dan hem Fikret'ten öcünü almak için kanının son damlasına kadar savaşmaya karar verir. Abdülkadir'in Fikret'e kumpas kurmak için montajladığı filmin kopyasını ele geçirmenin yolunu bulan Betül, Fikret'in başına büyük bir dert açar.