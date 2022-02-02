2 Şubat 2022 Çarşamba Televizyonda Bugün Ne Var? 2 Şubat 2022 Atv, Star Tv, Kanal D, Fox Tv, TRT, Tv8 Yayın Akışı

Haftanın her günü izleyiciler televizyonda hangi programların olduğu merak ediliyor. 2 Şubat 2022 Çarşamba günü televizyon yayın akış listesinde neler var? Atv, Star Tv, Kanal D, Fox, Trt ve Tv8 yayın akış listeleri haber50.com adresinde yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞ LİSTESİ

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ

18:30 Star Ana Haber

20:00 Annemizi Saklarken

FOX TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

SHOW TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı

ATV YAYIN AKIŞ LİSTESİ

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

TV8 YAYIN AKIŞ LİSTESİ

20:00 Survivor All Star