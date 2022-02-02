2 Şubat 2022 Çarşamba Televizyonda Bugün Ne Var? 2 Şubat 2022 Atv, Star Tv, Kanal D, Fox Tv, TRT, Tv8 Yayın Akışı
2 Şubat 2022 Çarşamba günü televizyonda bugün ne var? Çarşamba günü televizyon yayın akış listesi.. Atv, Star Tv, Kanal D, Fox, TRT ve Tv8 yayın akışı..
Gündem 02.02.2022, 15:30
Haftanın her günü izleyiciler televizyonda hangi programların olduğu merak ediliyor. 2 Şubat 2022 Çarşamba günü televizyon yayın akış listesinde neler var? Atv, Star Tv, Kanal D, Fox, Trt ve Tv8 yayın akış listeleri haber50.com adresinde yer alıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞ LİSTESİ
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
STAR TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ
18:30 Star Ana Haber
20:00 Annemizi Saklarken
FOX TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Kanunsuz Topraklar
SHOW TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
ATV YAYIN AKIŞ LİSTESİ
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
TV8 YAYIN AKIŞ LİSTESİ
20:00 Survivor All Star