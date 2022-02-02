2 Şubat 2022 Çarşamba Müge Anlı ile Tatlı Sert Tekrarı İzle - Müge Anlı Son Bölümde Neler Yaşandı?

Atv ekranlarının yıllardır süre gelen programlarından bir tanesi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Şubat 2022 Çarşamba günü canlı bölümüyle ekranlara geldi. Her hafta farklı konular ile ekranların karşısına geçerek problemleri çözmeye çalışan Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Şubat Çarşamba tekrarını yazının içeriğinin devamında bulabilirsiniz. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Şubat Tekrarı İzle

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA TEKRARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ..

Müge Anlı 2 Şubat Bölümünde Neler Oldu?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan ve özlü sözlerle sosyal medyada gündem olan Zeynep Ergül, Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili suçu gizleme ve delilleri ortadan kaldırma suçlamasıyla 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ergül, cezaevinde yattığı 25 ay göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Cezaevinde bulunan tutuklu bulunan 3 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. Müge Anlı ise mahkeme sonucunu canlı yayında açıkladı.