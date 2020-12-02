2 Aralık 2020 Çılgın Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları canlı yayınla Milli Piyango TV’de!

Çekiliş Sonuçlarını Canlı İzle!

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ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA?

Şans Topu çekilişi bugün saat 20:00’da başlayacak yaklaşık 5 dakika süren çekimlerin ardından sonuçlar sisteme yüklenecek.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bugün saat 21:30’da başlayacak yaklaşık 5 dakika süren çekimlerin ardından sonuçlar sisteme yüklenecek.

2 Aralık 2020 Sayısal Loto ve Şans Topu sonuçları Çekiliş Sonrasında burada yer alacaktır. Takipte Kalınız..