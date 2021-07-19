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19 Temmuz Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Bankalar açık mı, bugün kaçta açılıyor ve kapanıyor?
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? 19 TEMMUZ PAZARTESİ YARIN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Gündem 19.07.2021, 08:35
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? 19 TEMMUZ PAZARTESİ YARIN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI 2021?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik." dedi. Bankalar resmi tatillerde kapalı oluyor. Ancak idari izinin uygulanacağı 19 Temmuz günü öğlene kadar açık olacak.