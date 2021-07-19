19 Temmuz Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? Bankalar açık mı, bugün kaçta açılıyor ve kapanıyor?

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? 19 TEMMUZ PAZARTESİ YARIN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar özel sektör kapsamına girdiği için öğlene kadar açık olacaklar. Bazı bankalarda 12:30 bazı bankalarda ise 13:00’e kadar işlem yapılabilecek. Ancak Arefe günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için öğleden sonra bankalar da kapalı olacaklar. Bu nedenle banka işlemlerini bayramdan sonraya bırakmak istemeyen kişilerin pazartesi günü öğlene kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Aksi durumda hafta boyunca bayram tatili ardından da hafta sonu geleceği için bankalardaki bir sonraki işlem günü 26 Temmuz 2021 Pazartesi olacak

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik." dedi. Bankalar resmi tatillerde kapalı oluyor. Ancak idari izinin uygulanacağı 19 Temmuz günü öğlene kadar açık olacak.