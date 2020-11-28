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1859'da ABD-Kanada sınırında bir çiftçinin hangisini yapması ABD ile Büyük Britanya'yı savaşın eşiğine getirdi?
1859'da ABD-Kanada sınırında bir çiftçinin hangisini yapması ABD ile Büyük Britanya'yı savaşın eşiğine getirdi?
Gündem 28.11.2020, 22:39 28.11.2020, 22:41
MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU
Soru: 1859'da ABD-Kanada sınırında bir çiftçinin hangisini yapması ABD ile Büyük Britanya'yı savaşın eşiğine getirmiştir?
A: Kunduzların kurduğu barajı bozması
C: Patatesleri yiyen domuzu vurması
D: Adaya yabani tavşan getirip çoğaltması
Doğru cevap: C: Patatesleri yiyen domuzu vurması