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1859'da ABD-Kanada sınırında bir çiftçinin hangisini yapması ABD ile Büyük Britanya'yı savaşın eşiğine getirdi?

1859'da ABD-Kanada sınırında bir çiftçinin hangisini yapması ABD ile Büyük Britanya'yı savaşın eşiğine getirdi?

Gündem 28.11.2020, 22:39 28.11.2020, 22:41
1859'da ABD-Kanada sınırında bir çiftçinin hangisini yapması ABD ile Büyük Britanya'yı savaşın eşiğine getirdi?
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MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: 1859'da ABD-Kanada sınırında bir çiftçinin hangisini yapması ABD ile Büyük Britanya'yı savaşın eşiğine getirmiştir?

A: Kunduzların kurduğu barajı bozması

B: Uzun misinalı oltayla balık tutması

C: Patatesleri yiyen domuzu vurması

D: Adaya yabani tavşan getirip çoğaltması

Doğru cevap: C: Patatesleri yiyen domuzu vurması

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