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17 Ağustos 2021 Salı ATV yayın akışı | Belleville Polisi TV'de ilk - Yabancı Sinema ATV'de

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos depremi, 17 Ağustos sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,4 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

Gündem 17.08.2021, 09:31 17.08.2021, 09:34
17 Ağustos 2021 Salı ATV yayın akışı | Belleville Polisi TV'de ilk - Yabancı Sinema ATV'de

Belleville Polisi TV'de ilk - Yabancı Sinema

08: 00 CANLI İZLE Kahvaltı Haberleri

10: 00 Bir Zamanlar Çukurova

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 İlk Aşk - Yerli Sinema

16: 10 Kardeşlerim

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Belleville Polisi TV'de ilk - Yabancı Sinema

22: 15 Şans Kapıyı Çalınca

00: 35 Kalp Yarası 7.Bölüm

03: 20 Belleville  Polisi - Yabancı Sinema

05: 35 İZLE Hercai

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