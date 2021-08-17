Son Dakika
17 Ağustos 2021 Salı ATV yayın akışı | Belleville Polisi TV'de ilk - Yabancı Sinema ATV'de
1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos depremi, 17 Ağustos sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,4 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.
Gündem 17.08.2021, 09:31 17.08.2021, 09:34
Belleville Polisi TV'de ilk - Yabancı Sinema
08: 00 CANLI İZLE Kahvaltı Haberleri
10: 00 Bir Zamanlar Çukurova
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 İlk Aşk - Yerli Sinema
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Belleville Polisi TV'de ilk - Yabancı Sinema
22: 15 Şans Kapıyı Çalınca
00: 35 Kalp Yarası 7.Bölüm
03: 20 Belleville Polisi - Yabancı Sinema
05: 35 İZLE Hercai