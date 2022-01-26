14 Şubat Sevgililer Günü Hangi Gün?

14 Şubat, 2022 yılında Pazartesi gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde, milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak.

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.