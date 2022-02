13.02.2022 Yargı Son Bölüm Full İzle - Kanal D

Yekta son sürat Ceylin ve Ilgaz'a saldırmaktadır. Bu sırada Ilgaz ve Ceylin ise masumiyetlerini ortaya çıkartacak delillerin peşindedir. Niyazi'nin yaptıkları ortaya çıkacak mı? Niyazi yakalanacak mı?

"Ağaçta duran kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz. Onun güveni ağaca değil, kendi kanatlarınadır."

Henrik İbsen

Ceylin hakkında çıkan iddianame başta Ceylin olmak üzere herkesi şoka uğratmıştır. Ilgaz, ummadığı yerden darbe yediğini düşünen Ceylin’in hemen yanı başında bu sorunun da üstesinden birlikte gelebilmek için ellerini ona uzatmış beklemektedir.

Ilgaz ve Ceylin’i sonunda şoke eden bir durum yaşanıyor! Yargı 20. Bölümü pazar akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!...

Pars adaletin bir an önce yerini bulma savaşında zaten her yerden iyice sıkıştırılmış durumdayken bir yandan da beklemediği darbeler yemek üzeredir. Üstelik kendi adaletini sağlamak için her yola sapabilen Yekta Tilmen karşı taraftayken…

Kriminal büronun içerisindeki köstebeği bulmak için topyekûn bir mücadeleye girişen Metin Amir ve Eren komiseri ise sürpriz bir gelişme bekliyor.

Ceylin’i aklamak uğruna elinden geleni ardına koymayan Ilgaz’ı hayatında bakacağı en zor dava beklemektedir. Cephelerin iyiden iyiye keskinleştiği bu “adalet savaşı”nda birlikte, yan yana mücadele eden Ilgaz ve Ceylin’i sonunda şok edecek bir yolculuk beklemektedir.

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı, çok izlenen dizisi Yargı’nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Pars ve Yekta arasında seslerin yükseldiği tanıtımda Ceylin’in bir kez daha parmaklıklar arkasına düşmesi soru işaretleri yaratıyor.

Yargı’nın izleyici ile buluşan yeni bölüm tanıtımında Pars ve Yekta’nın arasında tansiyon yükselirken Ilgaz’ın olay yerine delil yerleştirmekle suçlandığını öğrenen Ceylin, Ilgaz için endişe duyuyor. Çınar’ın Parla’yı korumak için söyledikleri “Parla’nın başı belaya mı girecek?” sorusunu beraberinde getirirken Zümrüt’ün bebeğinin Osman’dan olduğunu söylemesi ortalığın karışacağının sinyallerini veriyor. Tanıtımda Ilgaz ile Ceylin’in romantik anları dikkat çekerken Ceylin’in Ilgaz’a “Umarım sen de gitmezsin babam gibi…” sözleri izleyenleri derinden etkiliyor.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Ayşenil Şamlıoğlu, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Nergis Öztürk, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Yargı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Henüz Yayınlanmadı