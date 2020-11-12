13 Kasım 2020 Cuma İstanbul elektrik kesintisi programı... İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

NO: 2781704



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah AKMAZ, DERSAADET, HADIMKÖY-ÖMERLİ, HÜMEYRA, OKUL ÇIKMAZI, PALANDÖKEN, TUNA, YILMAZLAR sk bölgelerinde 13/11/2020 09:00:00 - 13/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2782804



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, BİLGEALP, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, EFE, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÇİTLEMBİK, ÖZÇETİN sk / TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 13/11/2020 09:00:00 - 13/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ilçesinde 2020-11-13 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.

NO: 2781702



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 8., OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 13/11/2020 00:01:00 - 13/11/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2783365



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 18., 19., 7., 8., 9. sk bölgelerinde 13/11/2020 03:30:00 - 13/11/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2781513



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1481. sk bölgelerinde 13/11/2020 09:00:00 - 13/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2781545



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1643., 1648., 1653., 1654., 1657., 1658., 1659., 1660., 1661., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU, VELİOĞLU sk / FATİH mah 1875., VELİOĞLU sk bölgelerinde 13/11/2020 09:00:00 - 13/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2770107



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah HARPUT, KEBAN, KIZILELMA, YILDIRIM, YILDIZ 1, İNÖNÜ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 127., 134. sk bölgelerinde 13/11/2020 11:00:00 - 13/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2783439



İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKGÜVERCİN, ARA, BİRLİK 2, KARADENİZ, KONAK, KOÇLAR, LALE 3, ORDU, TURNA, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 13/11/2020 13:00:00 - 13/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2782868



İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah PEMBE AY sk bölgelerinde 13/11/2020 16:00:00 - 13/11/2020 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2776366



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah ASMALI sk bölgelerinde 13/11/2020 00:00:00 - 13/11/2020 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2777445



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah CAHİT ZARİFOĞLU sk bölgelerinde 13/11/2020 00:01:00 - 13/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2777446



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah CAHİT ZARİFOĞLU, NURETTİN TOPÇU sk bölgelerinde 13/11/2020 00:01:00 - 13/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2777448



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah CAHİT ZARİFOĞLU, NURETTİN TOPÇU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN sk bölgelerinde 13/11/2020 00:01:00 - 13/11/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2774476



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah FENERTEPE sk bölgelerinde 13/11/2020 09:00:00 - 13/11/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 2774477



İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GAZİ YAŞARGİL sk bölgelerinde 13/11/2020 13:30:00 - 13/11/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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