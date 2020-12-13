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13 Aralık 2020 Tarihli ve 31333 Sayılı Resmi Gazete
Gündem 13.12.2020, 00:43
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Dokuz Eylül Üniversitesi Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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