11 Kasım 2020 Şans Topu Çekiliş Sonuçları Açıklandı

11 Kasım 2020 Şans Topu Çekiliş Sonuçları

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Çekiliş Sonuçlarını Canlı İzle!

Milli Piyango Online, Sorumlu Oyun politikasını benimseyen, Türkiye’nin şans oyunları sitesidir. Milli Piyango Online’da kendi profilini oluşturabilirsin. Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, Kazı Kazan’ın internete özel oyunlarını online oynayabilir ve Milli Piyango biletini internetten satın alabilirsin. Tüm bunlarla kalmadık, Milli Piyango heyecanını tamamen dijitale taşımak için bir de Milli Piyango TV’yi yarattık. MP TV’yi ziyaret edip çekiliş sonuçlarını canlı canlı takip edebilirsin.

Türkiye'nin Şans Oyunları Platformu

Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association,WLA) standart ve kurallarına uygun şekilde faaliyetlerini sürdüren Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları olarak T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olmak üzere 1 Ağustos 2020 itibarıyla, Türkiye Varlık Fonu tarafından Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara, Şans Topu ve Kazı Kazan oyunları dahil olmak üzere Türkiye Varlık Fonu’nun onay verdiği şans oyunlarını düzenlemesine ilişkin iş ve hizmetleri 10 yıl süreyle yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş bulunuyoruz.

Milli Piyango’nun köklü geleneklerini koruyup ve deneyimlerini arkamıza alarak Türkiye çapında geniş erişim ağımız, şans oyunları alanındaki deneyimimiz ve son teknolojiyi kullanan teknik altyapımız ile Milli Piyango markasını en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Böylece, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağımıza ve şans oyunları sektörüne getireceğimiz yenilikler ile oyunculara eğlenceli bir oyun dünyası sunacağımıza inanıyoruz.

MilliPiyangoOnline.com:

- Milli Piyango çatısı altındaki Sayısal Loto, Süper Loto, On numara ve Şans topu numerik oyunlarının oynanabildiği,

- Kazı Kazan’ın internete özel oyunlarının bulunabildiği,

- Milli Piyango bileti satın alınabilen,

- Oyuncunun profil açıp, ikramiyelerini istediği zaman görüntüleyebildiği,

- İkramiyelerin anlaşmalı bankaların hesaplarına yatırılabildiği,

- Milli Piyango TV üzerinden çekilişlerin canlı yayınlandığı,

- Sorumlu Oyun politikasının benimsendiği,

Yenilenen Şans Topu'nun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.