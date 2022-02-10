10 Şubat 2022 Perşembe Zuhal Topal'la Yemekteyiz Puanlamaları

Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu hafta yeni katılan yarışmacılar ve aldıkları puanlar haber50.com adresinde. Yeni haftanın şanslı yarışmacıları ve bu hafta alacakları puanlara dair her şey bu sayfada yer alacak.

10 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz Günün Puanlamaları

YEMEKTEYİZ BUGÜNE KADAR Kİ PUANLAMALAR:

7 ŞUBAT: NAİM BEY 32 PUAN

8 ŞUBAT: SİMGE HANIM 23 PUAN

9 ŞUBAT: NURAY HANIM 21 PUANY

10 ŞUBAT:

11 ŞUBAT:

7-11 Şubat Yemekteyiz Haftanın Yarışmacıları

Yemekteyiz Suzan Öztürk: Evli ve 4 çocuk annesi. Kadın kıyafetleri ve aksesuarları sattığı bir butiği var. İşletmecilik yapıyor.

Yemekteyiz Nuray Aruz Tayfur: Kocaeli'den programa katılıyor. Burada türban tasarımı ve makyaj hizmetleri veren güzel yarışmacı 31 yaşında. 4 çocuk annesi. Aslen Ağrılı.

Yemekteyiz Bilgehan Coşkuner: Aslen Aksaraylı. Beşiktaş'ı tutan genç yarışmacı aynı zamanda kongre üyesi. Tenis antrenörlüğü ve beden eğitimi öğretmenliği yapıyor.

Yemekteyiz Naim Akman: Aslen Malatyalı. Hukuk okuduğu dönemde sahnelere geçiş yaptı ve birçok sanatçının arkasında solistlik görevini üstlenerek adını duyurmayı başardı. Billur sesiyle ve nazik tavırlarıyla akıllara kazındı. Kendisi yarışmaya tam 3 kere katılmış, 3'ünde de birinci olmuştu.