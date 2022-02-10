10 Şubat 2022 Perşembe Gelin Evi Puanlamaları

Show Tv ekranlarının popüler yarışma programlarından birisi olan Gelin Evi'nde Perşembe günü puanlamaları nasıl?

Gündem 10.02.2022, 13:43
10 Şubat 2022 Perşembe Gelin Evi Puanlamaları

Show Tv ekranlarının popüler yarışma programlarından birisi olan Gelin Evi'nde Perşembe günü puanlamaları nasıl? Her hafta birbirinden iddialı yarışmacıların yarıştığı Gelin Evi'nde bu hafta çekişme kıya sıya devam ediyor. İzleyicilerin merakla beklediği puanlamalar haber50.com adresinde yer alıyor.

Gelin Evi'nde bu hafta alınan toplam puanlamalar..

  • Beste Gelin: 4 Puan
  • Özlem.T Gelin: 5 Puan
  • Özlem.B Gelin: 5 Puan
  • Damla Gelin: 4 Puan
  • Sunucu Aslı Hünel: 9 Puan

Emel Hanımın Aldığı Toplam Puan: 27

  • Beste Gelin: 6 Puan
  • Özlem T Gelin: 6 Puan
  • Özlem B. Gelin: 4 Puan
  • Emel Gelin: 3 Puan
  • Sunucu Aslı Hünel: 7 Puan

Damla Hanımın Aldığı Toplam Puan: 26 

  • Beste Gelin: 5 Puan
  • Emel Gelin: 2 Puan
  • Özlem.B Gelin: 5 Puan
  • Damla Gelin: 7 Puan
  • Sunucu Aslı Hünel: 8 Puan

Özlem T. Hanımın Toplam Puanı: 27

  • Özlem T. Gelin:
  • Özlem B. Gelin:
  • Emel Gelin
  • Damla Gelin:
  • Sunucu Aslı Hünel:

Beste Hanımın Toplam Puanı:

#gelin evi #gelin evi puanları #gelin evi puanlamaları #10 şubat gelin evi puanları #10 şubat gelin evi puan #10 şubat perşembe gelin evi puanlamaları
Yorumlar (0)
banner287

Gelişmelerden Haberdar Olun

@