10 Şubat 2022 Perşembe Gelin Evi Puanlamaları

Show Tv ekranlarının popüler yarışma programlarından birisi olan Gelin Evi'nde Perşembe günü puanlamaları nasıl? Her hafta birbirinden iddialı yarışmacıların yarıştığı Gelin Evi'nde bu hafta çekişme kıya sıya devam ediyor. İzleyicilerin merakla beklediği puanlamalar haber50.com adresinde yer alıyor.

Gelin Evi'nde bu hafta alınan toplam puanlamalar..

Beste Gelin: 4 Puan

Özlem.T Gelin: 5 Puan

Özlem.B Gelin: 5 Puan

Damla Gelin: 4 Puan

Sunucu Aslı Hünel: 9 Puan

Emel Hanımın Aldığı Toplam Puan: 27

Beste Gelin: 6 Puan

Özlem T Gelin: 6 Puan

Özlem B. Gelin : 4 Puan

Emel Gelin: 3 Puan

Sunucu Aslı Hünel: 7 Puan

Beste Gelin: 5 Puan

Emel Gelin: 2 Puan

Özlem.B Gelin: 5 Puan

Damla Gelin: 7 Puan

Sunucu Aslı Hünel: 8 Puan

Damla Hanımın Aldığı Toplam Puan:

Özlem T. Hanımın Toplam Puanı: 27

Özlem T. Gelin:

Özlem B. Gelin:

Emel Gelin

Damla Gelin:

Sunucu Aslı Hünel:

Beste Hanımın Toplam Puanı: