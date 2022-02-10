10 Şubat 2022 Perşembe Gelin Evi Puanlamaları
Show Tv ekranlarının popüler yarışma programlarından birisi olan Gelin Evi'nde Perşembe günü puanlamaları nasıl?
Gündem 10.02.2022, 13:43
Show Tv ekranlarının popüler yarışma programlarından birisi olan Gelin Evi'nde Perşembe günü puanlamaları nasıl? Her hafta birbirinden iddialı yarışmacıların yarıştığı Gelin Evi'nde bu hafta çekişme kıya sıya devam ediyor. İzleyicilerin merakla beklediği puanlamalar haber50.com adresinde yer alıyor.
Gelin Evi'nde bu hafta alınan toplam puanlamalar..
- Beste Gelin: 4 Puan
- Özlem.T Gelin: 5 Puan
- Özlem.B Gelin: 5 Puan
- Damla Gelin: 4 Puan
- Sunucu Aslı Hünel: 9 Puan
Emel Hanımın Aldığı Toplam Puan: 27
- Beste Gelin: 6 Puan
- Özlem T Gelin: 6 Puan
- Özlem B. Gelin: 4 Puan
- Emel Gelin: 3 Puan
- Sunucu Aslı Hünel: 7 Puan
- Beste Gelin: 5 Puan
- Emel Gelin: 2 Puan
- Özlem.B Gelin: 5 Puan
- Damla Gelin: 7 Puan
- Sunucu Aslı Hünel: 8 Puan
Özlem T. Hanımın Toplam Puanı: 27
- Özlem T. Gelin:
- Özlem B. Gelin:
- Emel Gelin
- Damla Gelin:
- Sunucu Aslı Hünel:
Beste Hanımın Toplam Puanı: