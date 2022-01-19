1 Simit kaç kalori?
Simit besini 100 gramında 368 kalori içerir. Günde yaklaşık 2000 kalori enerji tüketen bir yetişkinin günlük kalori ihtiyacının %18 kadarını karşılar.
Gündem 19.01.2022, 21:43 19.01.2022, 21:43
Simit Karbonhidrat, Protein ve Yağ Oranları
100 gram Simit 38.42 gram karbonhidrat, 12.14 gram protein ve 16.46 gram yağ içerir. %57 karbonhidrat, %18 protein ve %25 yağ ihtiva eder. Toplam kalorisinin ise %44 kadarı karbonhidrattan, %14 kadarı proteinden, %42 kadarı yağdan oluşur.
100 gram Simit günde yaklaşık 2000 kalori enerji tüketen bir yetişkinin günlük karbonhidrat ihtiyacının %13, protein ihtiyacının %24 ve yağ ihtiyacının %25 kadarını karşılar.
Tavsiye edilen oranlar; %50-55 karbonhidrat, %15-20 protein ve %20-30 yağ şeklindedir. Toplam beslenme içeriği bu oranlara yakın olan kişilerin sağlıklı ve dengeli beslendiği söylenebilir
|Miktar
|100 g
|Kalori
|368 kcal
|Karbonhidrat
|38.42 g
|Protein
|12.14 g
|Yağ
|16.46 g
|Su
|22.66 g
|Lif
|8.94 g
|Kalsiyum
|32 mg
|Magnezyum
|64 mg
|Fosfor
|171 mg