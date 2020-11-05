1 litre kaç ml?

1 litre=1000 mililitre



Yarım litre demek 1000 mililitreyi 2'ye bölmektir.



1000/2=500





Yani yarım litre=500 mililitre eder.

Öncelikle büyük birimler küçük birimlere çevrilirken her bir basamak inişinde 10 ile çarpılır.Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken her bir basamak çıkışta 10 ile bölünür.

Sıvı Ölçüleri şunlardır;

kilolitre (kl)

hektolitre (hl)

dekalitre (dal)

litre (l)

desilitre (dl)

santilitre (cl)

mililitre (ml)

Sorudaki diğer bir bilinmeyen kavram " yarım litre " kelimesidir. 1 litrenin : 1000 ml 'dir. 1000 ml'nin yarısı : 1000 / 2 = 500 ml'dir. 1 litrenin yarısı : 500 ml'dir.Yarım litre 500 ml buluruz.

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