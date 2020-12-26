Son Dakika

1 kilogramını elde etmek için çiçeğinden 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir?

Çiçeğinin çok küçük bir parçası kullanıldığından 1 kilogramını elde etmek için çiçeğinden 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir?

Gündem 26.12.2020, 23:35 26.12.2020, 23:39
1 kilogramını elde etmek için çiçeğinden 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir?
banner230

Çiçeğinin çok küçük bir parçası kullanıldığından 1 kilogramını elde etmek için çiçeğinden 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir?

A- Safran

B- Karabiber

C- Kimyon

D- Zerdaçal

CEVAP-A

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@