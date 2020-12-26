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1 kilogramını elde etmek için çiçeğinden 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir?
Çiçeğinin çok küçük bir parçası kullanıldığından 1 kilogramını elde etmek için çiçeğinden 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir?
Gündem 26.12.2020, 23:35 26.12.2020, 23:39
Çiçeğinin çok küçük bir parçası kullanıldığından 1 kilogramını elde etmek için çiçeğinden 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir?
A- Safran
B- Karabiber
D- Zerdaçal
CEVAP-A