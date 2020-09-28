1 Ay 7 Hafta mıdır?

Bir ay 4 hafta, bir yıl ise 52 hafta eder.

10 Yıl Kaç Hafta Kaç Ay eder şeklindeki soruları cevaplamak için :

10 Yıl x 52 Hafta = 520 Hafta

10 Yıl x 12 Ay = 120 Ay eder denilmelidir.

Genel Açıklama

60 salise 1 saniyeye eşittir.

60 saniye 1 dakikaya eşittir.

60 dakika 1 saate eşittir.

24 saat 1 güne eşittir.



7 gün 1 haftaya eşittir.4 hafta 1 aya eşittir.52 hafta 1 yıla eşittir.12 ay 1 yıla eşittir.