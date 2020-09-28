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1 Ay 7 Hafta mıdır?
Hayır. 7 Gün 1 Haftadır. Ayrıca bir ay 4 hafta, bir yıl ise 52 hafta. dır
Gündem 28.09.2020, 10:16
Bir ay 4 hafta, bir yıl ise 52 hafta eder.
10 Yıl Kaç Hafta Kaç Ay eder şeklindeki soruları cevaplamak için :
10 Yıl x 52 Hafta = 520 Hafta
10 Yıl x 12 Ay = 120 Ay eder denilmelidir.
Genel Açıklama
60 salise 1 saniyeye eşittir.
60 saniye 1 dakikaya eşittir.
60 dakika 1 saate eşittir.
24 saat 1 güne eşittir.
4 hafta 1 aya eşittir.
52 hafta 1 yıla eşittir.
12 ay 1 yıla eşittir.