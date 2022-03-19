Gönül Dağı 56.Bölümde Neler Olacak?

Asuman ve Ramazan'ın kavuşması herkesi çok mutlu ederken Ramazan da eski neşeli haline dönmüştür. Taner ise yeniden amcaoğullarıyla birlikte çalışmak istese de Veysel bunu kabul etmez. Ramazan ve Taner, Veysel'i ikna etmek için kolları sıvarken, Veysel ve Cemile'nin aldığı bir düğüne yardıma giderler. Bu düğün amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecektir? Öte yandan düğünün dağılmasıyla Asya, Gülsüm öğretmene dönse de onun için kalıcı bir çözüm bulmaları gerekmektedir. Bu süreçte tüm kadınlar Asya'ya sahip çıkarken, Asya'nın geleceğiyle ilgili karar ne olacaktır? Bu sırada Kenan ise uzaklaştırma kararını gizlemeye çalışırken kendini Dişçi Musa'nın yanında bulur. Durumu öğrenen Dişçi Musa'nın Kenan için bulduğu çözüm ne olacaktır?

TRT1 19 Mart 2022 Yayın Akışı

05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Şehirden Uzakta 07:10Yeşil Deniz

09:50 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"

11:40 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

13:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

16:15 Türk Sineması "İhtiyar Kurtlar"

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı (Altyazılı)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Türk Sineması "Mendilim Kekik Kokuyor"

03:45 Türk Sineması "Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi"

05:00.

Birbirinden iddialı yapımlarla yeni yayın dönemine hızlı bir giriş yapan TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi “Gönül Dağı” yayın hayatına izleyicilerden tam not alarak başladı… “Gönül Dağı” yayınlandığı ilk bölümüyle bir çok diziyi geride bırakarak, AB ve ABC 1 de sezona çok iyi bir başlangıç yaptı ve gecenin en çok izlenilen dizisi oldu…

İzleyicileri Ekran Başına Kilitledi

Bozkırda bir Anadolu masalı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 gencin yaşamından kesitleri anlatan Gönül Dağı, memleket hasreti çeken izleyicileri ekran başına kilitledi.

Sosyal Medya’da Birinci sıradaki Gündem

İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan “Gönül Dağı”, dün akşam yayına girmesiyle birlikte, sosyal medya paylaşımlarının başlıca konusu haline geldi ve uzun süre hakkında en çok “atıf ve yorum yapılan” televizyon dizisi olarak TT (Trend Topic) zirvesine oturdu.

Etkili Senaryo, Çarpıcı Öykü

Gönül Dağı, etkili senaryosu ve çarpıcı öyküsüyle aslında tüm Anadolu’nun da bir masalı olan efsaneleri, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerini hatırlatıyor. “Gönül Dağı” “Bozkırın kalemi” olarak da bilinen Mustafa Çiftçi’nin “gün yüzüne çıkmamış” öykülerinden esinlenilerek hazırlanıyor. Dizisinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini ise Yahya Samancı üstleniyor.

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerini paylaştığı dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün.