Zümra bebek yaşam mücadelesi veriyor

ANKARA (AA) - Kırıkkale'de epilepsi hastası teyzesi tarafından 5'inci kattan atılan ve yaralanan Zümra Işık (2), hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Kırıkkale'deki ilk tedavisinin ardından ambulansla Ankara'daki Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğin babası Murat Işık, AA muhabirine, ayrıldığı eşinin kız kardeşinin epilepsi hastası olduğunu söyledi.

Bebeğinin evde bulunduğu sırada teyzesi Sedanur E. (20) tarafından balkondan atıldığını ifade eden Işık, "Olayın ardından bebek, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülüyor. Oradan da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi sürüyor. İlk geldiğimizde beyninde ve vücudunda iç kanama vardı, şu anda durdu. Ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Kanamanın tekrar başlama ihtimali var. O yüzden yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor." diye konuştu.

Eski baldızının böyle bir şeyi yapacağını asla düşünmediklerini dile getiren Işık, ailelerin çocuklarını asla yalnız bırakmamaları konusunda uyardı.

Bu arada olayın ardından gözaltına alınan Sedanur E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.







