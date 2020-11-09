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Zuhal Topal'la Sofrada 471. Bölüm Tekrarı Tek Parça HD İzle 9 Kasım Pazartesi
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu
Genel 09.11.2020, 20:00 09.11.2020, 20:01
Hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan Zuhal Topal’la Sofrada, gelin ve kayınvalideleri bir araya getiriyor. Kıyasıya rekabet ve doyasıya lezzetlerin bulunduğu programa ilgi oldukça büyük. Dual Yapım’ın yapımcılığı ile ekranlara gelen gündüz kuşağı programında seyirciler aradığını buluyor. Rekabetin giderek arttığı programda, gelinler ve kayınvalideler 15 bin TL’lik ödül için kıyasıya yarışıyor.