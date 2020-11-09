Zuhal Topal'la Sofrada 471. Bölüm Tekrarı Tek Parça HD İzle 9 Kasım Pazartesi

Hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan Zuhal Topal’la Sofrada, gelin ve kayınvalideleri bir araya getiriyor. Kıyasıya rekabet ve doyasıya lezzetlerin bulunduğu programa ilgi oldukça büyük. Dual Yapım’ın yapımcılığı ile ekranlara gelen gündüz kuşağı programında seyirciler aradığını buluyor. Rekabetin giderek arttığı programda, gelinler ve kayınvalideler 15 bin TL’lik ödül için kıyasıya yarışıyor.

Yarışmanın formatı oldukça ilgi çekici; her hafta yeni yarışmacıların katıldığı programda, kayınvalideler her gün bir gelinin sofrasına misafir oluyor. Gelinler, hazırladıkları sofra ile kayınvalidelerden yüksek puan almayı hedefliyor ve elbette programın sunucusu Zuhal Topal da kayınvalideler ile birlikte sofrada yer alıyor. Yarışmacıların puanlama yaparken adil olması gerektiğini vurgulayan Zuhal Topal, kendi yorumlarını da dile getiriyor.

BÖLÜM TEKRARLARI