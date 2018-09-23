Zübeyde Hanım Kültür Merkezi açıldı

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi tarafından yaptırılan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tevfik Tezcaner, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra açılışta konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, Gölbaşı'nın büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Duruay, "Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Gölbaşı’ndaki en büyük kültür merkezlerindendir. Projenin birinci katında yedi adet dijital ekranlı, tam donanımlı derslik bulunuyor. Akustik duvar ve tavanlarına ek olarak teknik donanımlarıyla çok amaçlı bir salon yer alıyor. İkinci katında ise insanların vakitlerini hoşça geçirebileceği sosyal tesisin içerisinde zabıta merkezi, beyaz masa, engelliler merkezi, paylaşım noktası ile kadın ve erkek mescit alanları yer alıyor." dedi.

Projenin ikinci ayağı Seğmenler pazar yeri hakkında da bilgi veren Başkan Duruay, "Gölbaşı'nın en modern pazar yeridir. 200 araçlık kapalı otoparkı olan Seğmenler kapalı pazar yeri, 4078 metrekare alan üzerine inşa edildi. Pazar yeri Gölbaşı halkının pazar ihtiyacını daha sağlıklı bir ortamda karşılamasına imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Duruay, Konya yolu yapımı, gölün temizlenmesi, köprülü kavşakların yapılması, MOBESE ve devlet hastanesinin yapılması gibi projelerin en kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Konuşmaların ardında Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı.