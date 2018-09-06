Zorunlu trafik sigortası Garanti Cep'te

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası; Garanti İnternet'ten yapılan zorunlu trafik sigortası hizmetini Garanti Cep üzerinden de sunmaya başladı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Eureko Sigorta güvencesiyle Garanti Cep’ten zorunlu trafik sigortasını yaptıran araç sahibi Garanti müşterileri, zorunlu tutulan standart teminatının yanı sıra ek prim ödemesi yaparak isterlerse plus ve premium teminatlardan da yararlanabiliyor.

Herhangi bir kazada diğer araç veya üçüncü şahıslara gelebilecek hasarları güvence altına alan zorunlu trafik sigortasını yaptıracak araç sahipleri, "garanti.com.tr"yi ziyaret ederek detaylar hakkında bilgi alabiliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, Garanti Bankası olarak, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak, zamandan tasarruf etmelerini sağlamak için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hedef doğrultusunda dijital kanallarımızdan, özellikle de Garanti Cep üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetlere her gün yenilerini ekliyoruz. Araç sahibi Garanti müşterileri zorunlu trafik sigortasını artık Garanti Cep üzerinden yaptırabilecek. Basit ve kolay anlaşılır ekran tasarımıyla hızlı şekilde dijital satın alma deneyimi yaşattığımız yeni hizmetimiz kapsamında araç sahipleri zorunlu trafik sigortasını Garanti Cep’ten hızlı ve kolayca satın alabilir."