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Zorlu Holding çalışanlarından UNICEF kampanyasına destek

- Zorlu Holding Üst Yöneticisi Yüngül. -"Zorlu Holding olarak, daha yenilikçi ve üretken toplumların sadece çeşitliliğin olduğu ortamlarda ortaya çıkılabileceğine inanıyoruz"

08 Mart 2018 Perşembe 18:39
Zorlu Holding çalışanlarından UNICEF kampanyasına destek
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İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, tüm çalışanlarına yönelik bir etkinlik düzenledi. Zorlu PSM’de gerçekleşen etkinlikte; Türkiye’nin başarılı üç kadın girişimcisi ile bir araya gelen grup çalışanları, UNICEF’in “Kızlara Söz Ver” kampanyası için tasarlanan tişörtlerden satın alarak destek oldu.

Zorlu Holding açıklamasına göre, Zorlu Holding’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlediği, Türkiye’nin başarılı üç kadın girişimcisi Sevginar Baştekin, Duygu Yılmaz ve Pınar Akalın ile sohbet toplantısında; UNICEF’in Zorlu Holding desteğiyle yürüttüğü “Kızlara Söz Ver” kampanyası için tasarlanan tişörtler satıldı. Zorlu Grubu çalışanları, çocuk evliliklerinin engellenerek kız çocuklarının eğitimini sürdürmesini destekleyen “Kızlara Söz Ver” kampanyasının tişörtlerini satın alarak bu anlamlı kampanyaya bağışta bulundu.

Moderatörlüğünü “İlham Veren Kadınlar” kitabının yazarı, gazeteci Elif Ergu’nun yaptığı söyleşide; 1K Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kimyager Sevginar Baştekin, Biolive firmasının kurucusu, girişimci Duygu Yılmaz ve sentetik DNA üreten Sentomer DNA Teknolojisi Kurucusu Pınar Akalın sıra dışı başarı hikâyelerini Zorlu Grubu’nun çalışanlarıyla paylaştı.

Etkinlikte duygu ve düşüncelerini dile getiren Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Yüngül, "Zorlu Holding olarak, daha yenilikçi ve üretken toplumların sadece çeşitliliğin olduğu ortamlarda ortaya çıkılabileceğine inanıyoruz. Daha yaşanabilir bir dünya ve daha iyi bir gelecek hayalinin ancak kadın ve erkeklerin akıl ve yeteneklerini birleştirmesiyle gerçekleşeceğine inanıyor; kadınların hayatın her alanında eşit şartlara ve haklara sahip olmasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Anahtar Kelimeler:
Zorlu Holding
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