Zorlu Enerji'nin yeşil kredisi

İSTANBUL (AA) - Zorlu Enerji’nin Garanti BBVA’dan aldığı 10 milyon dolarlık yeşil kredi, bankacılık sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan EMEA Finance Awards’ta “En İyi Yeşil Kredi” ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji’nin, işletme sermayesi ihtiyacı için Garanti BBVA’dan sağladığı 10 milyon dolarlık yeşil kredi, bankacılık sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan EMEA Finance Awards’ta, “En İyi Yeşil Kredi” ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin ilk yeşil kredisi olma özelliği taşıyan kredi, Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik performansını iyileştirmesiyle pozitif yönde değişiklik gösterecek ödeme modeliyle oluşturuldu.

Bu modele göre, kredi süreci kapsamında, Zorlu Enerji’nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanındaki performansı, uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirme ajansı Vigeo-Eiris tarafından düzenli aralıklarla puanlanacak ve ortaya çıkacak puana göre de Zorlu Enerji’nin kredi faizi her yıl yeniden değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Londra’daki ödül törenine katılan Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, şirket olarak enerji sektörüne örnek olacak çevre ve sürdürülebilirlik politikaları izlediklerini ve Garanti BBVA ile birlikte Türkiye için bir ilk olan yeşil kredi anlaşması imzaladıklarını hatırlattı.

Ak, “Sektörlere örnek olabilecek bir kredi anlaşmasının, uluslararası ortamda ödüllendirilmesi bizim için gurur verici. Hem Zorlu Enerji hem de Garanti BBVA bu ödülü fazlasıyla hak etti.” ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin de şunları kaydetti:

“Zorlu Enerji, uzun yıllardır sürdürülebilirlik konusunda attığı yenilikçi adımlarla ve projelerinde bu alanda gösterdiği hassasiyetiyle öne çıkıyor. Bu alanda önemli bir birikime ve uzmanlığa sahip. Bankamızdan sağladığı ve sürdürülebilirlik performansına göre faiz oranımızın değişkenlik gösterdiği yeşil kredisi ile ödül kazanması bizler için gurur kaynağı oldu. Zorlu Enerji’yle gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma sadece Türkiye’de bir ilk değil, dünya genelinde de kendi kategorisinde beşinci. Garanti BBVA olarak müşterilerimizin sürdürülebilirlik alanında attığı adımları yenilikçi çözümlerle desteklemeye ve Zorlu Enerji’de olduğu gibi iyi örnekleri yaygınlaştırmak için tüm gerekli gayreti göstermeye devam edeceğiz.”





- Yeşil kredi





Verilen bilgiye göre, 2012 yılından bu yana hızla büyüyen sürdürülebilir ve yeşil tahvil piyasasından sonra yeşil krediler, sürdürülebilir proje ve şirketleri desteklemek için alternatif bir finansman türü olarak 2017'den beri yaygınlaşmaya başladı.

2017’de yalnızca 6,7 milyar avro hacminde anlaşma imzalanmışken, 2018 yılı içinde bu rakama 46,9 milyar avro daha eklendi. Günümüzde dünya genelinde toplam hacmi 84,7 milyar avroya ulaşan sürdürülebilir kredi yapısını dünya genelinde ilk uygulayan şirketlerden biri Zorlu Enerji oldu.

Zorlu Enerji’nin yeşil kredi anlaşması imzaladığı dönemde dünya genelinde toplam 41 yeşil kredi anlaşması bulunuyordu. Bu anlaşmalar içinde, yalnızca 4 tanesi Garanti BBVA ve Zorlu Enerji arasında gerçekleştirilen yapıyla benzer. Bu sayede Türkiye'de bir ilk olan yapı, dünya genelinde 5'inci olma özelliği taşıyor.