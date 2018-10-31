Zorla cam silene gasp işlemi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğünün çalışması kapsamında, kavşaklarda araçların camlarını izinsiz silerek sürücülerden para talep eden kişi hakkında gasp suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın talimatıyla, dilencilik yapan ve bunun sonucunda suça meyil eden, kavşaklarda mendil satan veya araçların camlarını zorla silerek sürücülere rahatsızlık veren kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Dilencilik yapan, mendil satan veya cam silen çocukların uyuşturucu, fuhuş ve hırsızlık gibi suçlara meylettiğini belirleyen polis ekipleri, kavşaklarda ve trafiğin yoğun olduğu merkezlerde, bu tür olayların önlenmesi için denetimlerini sıklaştırdı.

Asayiş, toplum destekli polislik ve çocuk şubesi ekiplerince kent merkezindeki kavşaklarda yapılan denetimlerde, Melikgazi ilçesi Kartal Kavşağı'nda T.Ç. (30) ve kardeşi Y.Ç'nin (11) kırmızı ışıkta bekleyen araçların camlarını zorla temizlemeye çalıştıkları ve sürücülerden para istedikleri belirlendi.



MOBESE kayıtları incelenip T.Ç'nin idrarını doldurarak araçların camlarını silmede kullandığı değerlendirilen şişe ve Y.Ç'nin üzerinde bir bıçak ele geçirildi.

Gasp suçlamasıyla gözaltına alınan T.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. T.Ç, sağlık kontrolü için getirildiği Kayseri Devlet Hastanesi'nde gazetecilerin "Neden böyle bir şey yaptınız?" sorusuna "Kafamın güzelliğinden" diye cevap verdi.

Y.Ç. ise yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Asayiş olaylarının artmasına ve vatandaşların huzursuzluğuna neden olan bu tür olayların engellenmesi için denetimlerin süreceği öğrenildi.