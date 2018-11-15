Zor Hadi'den 20 bin liralık ödül

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in dijital bilgi ve eğlence platformu Hadi'de dün düzenlenen yarışmada, tüm sorulara doğru yanıt veren bir yarışmacı 20 bin liralık ödül kazandı.

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, Müge Boz'un sunumuyla dün gerçekleşen "Zor Hadi" yarışmasına 485 bin kişi katıldı. Birbirinden zor 19 soruya cevap veren yarışmacılardan sadece 1 kişi son soruya ulaştı.

Finalde yöneltilen "Nobel Ödülleri'nde 216 madalyayla en fazla madalya dağıtılan alan hangisidir?" sorusuna "Tıp" doğru yanıtını veren yarışmacı, geçen haftadan devirle 20 bin liraya ulaşan ödülün tek başına sahibi oldu.

Canlı bilgi yarışması Hadi'de verilen bu ödül, Türkiye'de mobil uygulama üzerinden şimdiye kadar dağıtılan en yüksek meblağ olarak tarihe geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hadi Kurucu Ortağı Emre Ulusoy, öncelikli hedeflerinin yarışmacıların mutluluğu olduğunu belirterek, "Yarışmaya yön veren bütün kararları Hadiciler ile birlikte alıyoruz. Ödül miktarının artmasını talep ettikleri için 'Zor Hadi' konseptini hayata geçirdik. 31 Ekim'de düzenlediğimiz yarışmada 40 bin liralık ödülü 7 kişi paylaşmıştı. Bu kez 20 bin lira bir kişinin oldu. Hadiciler kazanınca biz de mutlu oluyoruz. Hadi sürpriz ödüllerle kazandırmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.