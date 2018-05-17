Zonguldak'taki grizu faciasının 8. yılında hayatını kaybedenler anıldı

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, Yeni Karadon servis kuyusunun önünde anıldı.

Kilimli ilçesindeki maden ocağının eksi 540 kodunda, taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının öldüğü grizu patlamasının 8. yılında madenciler için anma töreni düzenlendi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, törende yaptığı konuşmada, madencilerin zor şartlar altında ekmek parası kazandıklarını belirterek, maden şehitlerini anmak için toplandıklarını söyledi.

TTK ve sendika yöneticileriyle çok sayıda maden işçisinin katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı.

Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirmişti. Madencilerden 28'inin cenazesi ocaktan çıkarılmış, Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cenazelerine ise patlamadan 8 ay sonra ulaşılmıştı.