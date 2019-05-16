Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski üsteğmen Öztürk Gür, savunmasında 15 Temmuz'da mesai sonrası gittiği evinden yarbay Fatih Çubukçu'nun emriyle birliğe geldiğini söyledi.

Gür, bazı kurumlara saldırı olduğundan birliğe yapılabilecek bir saldırıya karşı koymak için Çubukçu'nun, 5 kursiyer teğmenle cephaneliğe gidip emniyetini almalarını istediğini, yanına aldığı 5 kursiyer teğmenle bölgeye gittiğini anlattı.



Cephanelikten sorumlu asteğmene durumu anlattığını, asteğmenin de nöbetçi amir Erdal Yetim'i arayıp emri ondan teyit ettiğini belirten Gür, kendisinin de Yetim ile görüştükten sonra ayrıldığı beyanında bulundu.

Çubukçu'nun, kendisini cephaneliğe terörle mücadele tecrübesi olduğu için gönderdiğini değerlendirdiğini savunan Gür, aleyhinde ifadeleri olan er M.K'nin, kendisine daha önce verdiği çeşitli cezalar yüzünden "öç almak" için yalan beyanda bulunduğunu öne sürdü.

Gür, cephaneliğin kilidinin kırılması için emir veren Çubukçu'nun, "Görevimiz acil. Genelkurmay'a saldırmışlar. Seni Leopar tankla oraya göndereceğim." dediğini söyledi.

Müfreze binasındaki televizyonda sözde sıkıyönetim bildirisinin okunduğunu görmesi üzerine tuzağa düşürüldüğünü anladığını ileri süren Gür, Özkan Gürkol'a olayları sorduğunu, onun da kendisine, "Erdoğan (Akyol) Paşa görevden alındı. Yeni komutan atandı. Saat 22.00'den beri emirleri o veriyor." dediğini savundu.

Mühimmat yükleme işlemlerini darbeden habersiz, terör saldırısı olduğu gerekçesiyle yaptığını iddia eden Gür, "İrademi benden almışlar. Alan kişi de Fatih Çubukçu'dur." dedi.

Darbe girişimini öğrendikten sonra kimsenin kışlaya gelmemesi ve gelenlerin de ayrılması için mesaj atarak kışladan ayrılıp evine gittiğini savunan Gür, ertesi gün nöbetçi olduğu için tekrar birliğe geldiğini, sonrasında da gözaltına alındığını belirtti.

Ahmet Bican Kırker'i karşıladığı iddiasını kabul etmeyen Gür, kimseye silah doğrultmadığını öne sürdü.

Gür, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.