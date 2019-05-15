Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Eski kursiyer teğmen Ahmet Han Büyüksakallı, 15 Temmuz'da 10 aylık bir subay olduğunu, bölük komutanının alarm emriyle birliğe geldiğini öne sürdü.

Darbeye karşı çıkan personeli engellediği suçlamasını reddeden Büyüksakallı, hakkındaki ankesörlü telefonla örgütsel görüşme yaptığı iddialarına ilişkin aramaların incelendiğinde örgütsel bir aramanın bulunamayacağı iddiasında bulundu.

Eski kursiyer teğmenlerden Yavuz Ali Üçler, 15 Temmuz gecesi eski binbaşı Özkan Gürkol tarafından terör saldırısı olduğu şüphesiyle birliğe yönlendirildiğini savundu.



Üstlerinden aldığı emirlerde suç teşkil edecek hiçbir hususun bulunmadığını iddia eden Üçler, delil olarak gösterilen "WhatsApp" grubundaki diyalogların içerisinde darbeyi içeren mesajlaşmanın söz konusu olmadığını ileri sürdü.

Sanıklardan eski kursiyer teğmen Mustafa Koçak ise birlikten çıkmak üzereyken herkesin kışlaya gelmesine yönelik mesajı alınca çıkış yapmadıklarını ve durumu sordukları komutanlarının Türkiye genelinde terör alarmı verildiğini söylediğini anlattı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilecek.







