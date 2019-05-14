Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Eski kursiyer teğmen Sefa Gün, daha önce defalarca görevlerde bulunduğu için 15 Temmuz gecesi Zırhlı Birlikler Okulunda görevlendirilmesini de yadırgamadığını belirtti.

Gün, 15 Temmuz gecesi askeri birlikte hareketlilik gördüğünü ve gidip bir yerde saklandığını, askerlerin sağa sola gitmesinden dolayı bir kalkışma olabileceğini tahmin ettiğini ancak kimin darbeci, kimin darbe karşıtı olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı gece hiç silah kullanmadığını iddia eden Gün, darbeci zannedilip gözaltına alındığını, darbeyle alakalı aleyhine suç olacak hiçbir belgenin olmadığını, iddia makamının FETÖ’yle ilgili şahsına tek bir suç isnat etmediğini savundu.

Gün, darbe eylemini gerçekleştirmek için birliğe gelmediğini ve suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Eski kursiyer teğmenlerden Enes Taşçı, suçsuz olduğunu gösteren bazı video ve belgelerin silindiğini öne sürerek, kendisine isnat edilen suçların doğru olmadığını kaydetti.

Kendisine iftira atıldığını ileri süren Taşçı, 15 Temmuz gecesi sadece verilen emirlere uyduğunu söyledi. Taşçı, suçsuz olduğunu iddia ederek tahliyesini talep etti.

Eski kursiyer teğmen Mustafa Acar ise saat 22.00 civarında kursiyer arkadaşlarından birinin kendisinin arayarak bölük komutanı Özkan Gürkol'un herkesi birliğe çağırdığını, Gürkol'un emriyle hücum yeleği giydiklerini ve G3 silahını aldıklarını savundu.

Terör saldırısı olabileceği endişesiyle nizamiyeye gönderildiklerini beyan eden Acar, ailesini aradığı sırada annesinin "Sokakta tanklar var. Orada ne oluyor?" dediğini, annesine hiçbir şeyden haberdar olmadığını söylediğini iddia etti.

FETÖ'nün kullandığı ByLock uygulamasını daha önce bilmediğini ve haberlerden öğrendiğini ileri süren Acar, suçsuz olduğunu savundu ve tahliyesini istedi.

Eski kursiyer teğmen Yusuf Akbulut da FETÖ/PDY yapılanmasıyla ilişkisinin olmadığını belirterek, mahkeme heyetinden tahliyesini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.



