Ziraat odaları il koordinasyon kurulu toplantısı Zara'da düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas ziraat odaları koordinasyon kurulu ilk toplantısı Zara'da yapıldı.
Ziraat Odası meclis salonunda İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Aktepe başkanlığında düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda tarımsal sorunlar, odalar arası birlik ve beraberliğin sağlanması, çiftçilerle diyaloğun artırılması gibi konular ele alındı.
Toplantıya, Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya, Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu, Yıldızeli Ziraat Odası Başkanı Ali Balbay, Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyaettin Gazioğlu, Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban, İmranlı Ziraat Odası Başkanı Zeynel Sunal, Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Koyulhisar Vedat Canan, Suşehri Ziraat Odası Başkanı Yakup Özata, Akıncılar Ziraat Odası Başkanı Sadık Nimetoğlu ile Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek katıldı.