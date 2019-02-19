Ziraat Katılım'dan 2018'de 322,6 milyon liralık kar

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın geçen yılı 22,2 milyar liralık bilanço büyüklüğü ve 322,6 milyon liralık karla tamamladığını bildirdi.

Özdemir, bankanın 2018 finansal verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziraat Katılım'ın 2018'de toplam aktiflerini 2017 sonuna göre yüzde 55 artırarak 22,2 milyar liralık bilanço büyüklüğüne ulaştığını aktaran Özdemir, "Kullandırdığımız nakdi fonlar yüzde 52 artarak 17,8 milyar liraya, gayri nakdi fonlar ise yüzde 68 büyümeyle 10,3 milyar liraya çıkarken, ülke ekonomisine sağlanan destek toplam 28,1 milyar liraya ulaştı." ifadelerini kullandı.

Özdemir, bu süreçte, KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteklerini artırarak devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2018 sonu itibarıyla toplam cari ve katılma hesaplarında önceki yıla göre yüzde 51 artış gerçekleşmiş ve 15,1 milyar lira büyüklüğe ulaşılmıştır. Geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ziraat Katılım'a sağladığı 500 milyon liralık ilave sermaye ve kuruluşumuzdan itibaren şube ağını genişletmeye yönelik sabit sermaye harcamaların 2018'de azalma eğilimine girmesi, bilançomuzda kaydettiğimiz sağlıklı büyümeyi desteklemiştir. Müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda geçen yılı 322,6 milyon lira karla tamamladık."





- "Ortak Yatırımlar Modeli ile sektörde bir ilki gerçekleştirdik"





Metin Özdemir, Ziraat Katılım olarak, KOBİ'lerin finansmana en uygun koşullarla erişiminin sağlanmasına yönelik hayata geçirilen Nefes Kredisi programında aktif bir şekilde yer aldıklarını dile getirdi.

Banka olarak 2018'de 19 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdiklerini anımsatan Özdemir, "Kaynak yapısını zenginleştirme stratejisinin bir parçası olarak sermaye piyasalarında aktif rol alan Ziraat Katılım, iştirakleri Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ ve ZKB Varlık Kiralama AŞ ile yerel piyasada TL cinsinden kira sertifikası ihraçları gerçekleştirmek üzere, Sermaye Piyasası Kurulundan 500 milyon lira, 2 milyar lira ve 4 milyar lira tutarlı 3 ayrı kira sertifikası ihraç tavanı onayı almıştır. Bu çerçevede, 2018'de değişik tutarlı tertipler halinde yaklaşık 3,5 milyar liralık ihraç gerçekleştirilmiştir." değerlendirmelerini yaptı.



Özdemir, Ziraat Katılım'ın altına dayalı kira sertifikası ihracında ilk kez yer alan iki bankadan biri olduğunu, katılım bankaları arasında bu alanda hizmet sunan ilk ve tek banka unvanını aldığını bildirdi.



Katılım Bankacılığı pazar payını artırmak için yeni ürünler geliştirmenin önemine dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Ziraat Katılım, kuruluş misyonunun gereği olarak, rakamsal büyümeye olduğu kadar katılım bankacılığı sektörünün toplam bankacılık piyasasından aldığı payın büyütülmesine ve katılım bankacılığı ürün ve hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına da odaklıdır. Bu kapsamda katılım bankacılığı prensiplerimize uygun olarak, müşterilerimize alternatif çözümler sunmak adına araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürmekteyiz. Ziraat Katılım, bu doğrultuda geçen yıl bir ilke imza atarak Ortak Yatırımlar Modeli'ni hayata geçirmiş, bu kapsamda FZK Mühendislik ve Sınai Yatırımlar AŞ kurulmuştur. Yeni iştirakimiz FZK'nın ana faaliyet konusu savunma sanayi, otomotiv, demir yolu sektörleri, kalıp ve fikstür gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu yerli teknolojik ve sanayi ürünlerinin ülkemiz sınırları içerisinde üretimi olacaktır. Türkiye'de bir katılım bankası ile üretici bir firmanın sermaye ortaklığı bazında bir araya geldiği bu yapılanma, bankacılık sektörümüz açısından da bir ilke işaret etmektedir."





- "Özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz"







Metin Özdemir, Ziraat Katılım'ın 2018'de SSTEK Savunma Teknolojileri AŞ ile Türkiye'de faaliyet gösteren ve teknoloji geliştirme kabiliyetine sahip küçük ve orta ölçekli yerli firmaların desteklenmesine yönelik iş birliğine gittiğini anımsattı.

Geçen yıl ayrıca, müşterilerinin bankacılık işlemlerini daha hızlı ve daha yalın bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için dijital teknoloji yatırımlarına devam ettiklerini aktaran Özdemir, "İnternet bankacılığını aktif kullanan müşteri sayısında yüzde 100'lük artış sağlanmıştır. Ziraat Katılım, İnternet Şube, Katılım Mobil ve kurumsal web sitesini müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, yenilikçi ve kullanıcı dostu özelliklerle geliştirmeye ve dijital kanalları çok daha aktif olarak kullanmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Özdemir, 2018'de kamu bankalarıyla Ortak ATM iş birliği yaptıklarını, insan kaynaklarını yeni katılımlarla daha da zenginleştirdiklerini belirterek, 2018 sonunda personel sayılarının bin 42'ye ulaştığını bildirdi.

Geçen yıl 17 yeni şube açtıklarını, böylece toplam şube sayısının 80'e ulaştığını ifade eden Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel ekonomik faktörler ve jeopolitik gelişmelerin olumsuz yansımalarının yanı sıra yurt içi piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkilerinin hissedildiği 2018'de, Ziraat Katılım doğru yapılandırılmış stratejisi, esnek iş modeli ve güçlü mali yapısı ile hedeflerine ulaşmıştır. Köklü kurumsal kültürümüzün yansıması olan değerlerimiz ve etik ilkelerimiz doğrultusunda, reel ekonomiye katkımızı artırmak üzere özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz. Katılım bankacılığını yaygınlaştırma misyonumuza sıkıca bağlı kalarak projelerimize kararlılıkla devam ederken, nihai hedefimiz Türkiye ekonomisine artan oranda değer üretmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir."

