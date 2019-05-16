Ziraat Katılım Bankası yöneticilerinden STSO'ya ziyaret

SİVAS (AA) - Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir ve bazı yöneticiler, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken'i ziyaret etti.
Eken ise ziyaretlerinden dolayı Ziraat Katılım Bankası yöneticilerine teşekkür ederek, "Genel Müdürümüze ayrıca içerisinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıda tüccar ve sanayicimizin yanında oldukları için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.
Ziyarete Ziraat Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Temel Tayyar Yeşil, Bölüm Başkanları Remzi Akben, Bülent Karaca, Genel Müdür Danışmanı Ahmet Güney ve Sivas Şube Müdürü Düriye Kuzu da katıldı.