Ziraat Katılım Bankası yöneticilerinden STSO'ya ziyaret

SİVAS (AA) - Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir ve bazı yöneticiler, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken'i ziyaret etti.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, Özdemir ziyaretteki konuşmasında, Sivas'ın önemli bir şehir olduğunu belirtti. 2016 yılından beri Ziraat Katılım Bankası şubesinin Sivas'ta faaliyet gösterdiğini aktaran Özdemir, "Hem fon toplama hem de tüccarımıza sanayicimize fon kullandırımı noktasında yardımcı oluyoruz. Katılım bankacılığını Türkiye’de büyütmek arzusundayız. Sivas'a ve Sivaslı müteşebbislere katkı sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Eken ise ziyaretlerinden dolayı Ziraat Katılım Bankası yöneticilerine teşekkür ederek, "Genel Müdürümüze ayrıca içerisinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıda tüccar ve sanayicimizin yanında oldukları için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Ziyarete Ziraat Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Temel Tayyar Yeşil, Bölüm Başkanları Remzi Akben, Bülent Karaca, Genel Müdür Danışmanı Ahmet Güney ve Sivas Şube Müdürü Düriye Kuzu da katıldı.