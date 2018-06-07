Ziraat Katılım 3 yaşında

İSTANBUL (AA) - İlk kamu katılım bankası Ziraat Katılım, kuruluşunun üçüncü yılını geride bıraktı.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, kamunun katılım bankacılığındaki öncü kuruluşu olarak Ziraat markasına yakışan bir şekilde katkı sağladıklarını belirtti.

Kuruluşlarından bugüne kadar geçen sürede hedeflerine uygun şekilde, kısa sürede hızlı ve sağlıklı bir büyüme ve gelişim performansı gösterdiklerini kaydeden Özdemir, "Rakamsal olarak geldiğimiz noktaya baktığımızda, bilanço büyüklüğümüz Mart 2018 itibarıyla 16 milyar TL'yi aşmıştır. Nakdi ve gayri nakdi olarak tüm sektörlere sağladığımız finansman toplamı 19,5 milyar TL seviyesindedir." ifadelerini kullandı.

Özdemir, cari ve katılma hesabı olarak topladıkları fon tutarında 10,8 milyar TL seviyesini aşarak, yurt dışı fonların ağırlıkta olduğu fon dışı kaynaklardan da 3 milyar TL olmak üzere toplamda 13,8 milyar TL tutarında kaynak sağladıklarını bildirdi.

Söz konusu gelişmeler sonucunda, katılım bankacılığındaki pazar paylarının yüzde 10 seviyesine yükseldiğini belirten Özdemir, "Bilançomuzda kaynak çeşitlendirmesinin sağlanması ve katılım bankacılığına uygun ürünlerle para ve sermaye piyasalarına da katkıda bulunma stratejimizin bir parçası olarak kurduğumuz varlık kiralama şirketimiz aracılığıyla toplamda 2,2 milyar TL tutarında sukuk ihracı hacmine ulaştık. Sukuk ürünündeki işlem çeşidi ve hacmini artırmak için ikinci varlık kiralama şirketimiz olan ZKB Varlık Kiralama AŞ'yi 8 Eylül 2017'de faaliyete geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.





- "Şube ağımızı genişletmeye devam ediyoruz"







Metin Özdemir, Ziraat Katılım'ın kuruluş amacına uygun olarak, sadece rakamsal büyümeye değil, katılım bankacılığının gelişimine ve daha geniş kitlelere ulaşmasına da odaklandıklarını vurgulayarak, "Geçtiğimiz 3 sene içerisinde Ziraat Katılım olarak, sektörün pazar payını artırmak ve derinlik kazandırabilmek adına farklı ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına yoğunlaştık. Bu anlamda FZK Mühendislik ve Sinai Yatırımlar AŞ ile Türkiye'de ilk defa Ortak Yatırımlar Modeli'ni hayata geçirdik. Ayrıca, lojistik sektörüne yönelik yaptığımız kar-zarar ortaklıkları ve yap-işlet-devret modeli ile sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz istisna projesi katılım bankacılığı sektörü açısından bir ilk olmuştur." ifadelerini kullandı.

KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Özdemir, "Ekonominin can damarı konumundaki KOBİ'lerimiz bizim için çok önemli. Toplam ekonomi içerisinde katma değer açısından hayati önem taşımalarına rağmen bankacılık sektöründen aldıkları pay oldukça düşük. Bu anlamda KOBİ'lerin hem finansal ekosisteme dahil edilmesi hem de ucuz maliyetli dış kaynağa ulaşmaları noktasında 'Nefes Kredisi' ile onlara destek olduk." ifadelerini kullandı.



Konut finansmanında yapılan indirimin müşteriler tarafından çok olumlu karşılandığına işaret eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ekonomisinde önemli bir role sahip olan konut sektörü, bünyesinde barındırdığı istihdam ve etkilediği alt sektörler göz önünde bulundurulduğunda son derece önemli bir konumdadır. Ziraat Katılım, katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en uygun koşullarda karşılamaya devam edecektir. Katılım bankacılığını daha geniş kitlelere ulaştırma vizyonuyla, bugün itibarıyla, 37 farklı şehirde 68 şubemiz ve 938 personelimizle katılım bankacılığını müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ziraat Katılım, kuruluşunun üzerinden 3 yıl gibi kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen reel ekonomiye doğrudan destek sağlayan iş modeli, üretimi ve istihdamı artırmaya yönelik finansman politikası ve çalışanlarının gayretleriyle ülkemizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayarak öncü ve etkin bir katılım bankası olma vizyonuyla faaliyetlerine devam edecektir."