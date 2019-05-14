Zihinsel Özürlüler Federasyonu heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA (AA) - Zihinsel Özürlüler Federasyonu Başkanı Aynur Dankaz ve beraberindeki heyet, 14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Dankaz ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Dankaz'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Dankaz, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



Zihinsel Özürlüler Federasyonunun, Atatürk'ün engelli bireylerin korunması ve eğitilmesine yönelik engin öngörüsünden alınan ilhamla kurulduğunu, "Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir" sözünün kendilerine rehberlik ettiğini belirten Dankaz, "Tüm çabamız, kimsesizlerin sesi olabilmek, engellilerin sorunlarını ve isteklerini daha geniş kitlelere duyurabilmektir." ifadelerini kullandı.

Zihinsel engellilerin, anayasal haklarının korunmasının, topluma uyum sağlamalarının, eğitim görmeleri ve istihdam edilmelerinin büyük önem taşıdığına işaret eden Dankaz, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak, özel bireylerin yaşadıkları sorunları geniş kitlelere duyurmak, dertlerine çare aramak ve onları mutlu etmek de bizim en önemli görevlerimizdir. 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur.' sözünüzde olduğu gibi manevi huzurunuzda 'Feda etmedik, etmeyeceğiz Atam' diyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından federasyonumuza bağlı 56 derneğimizle açtığınız aydınlık yoldan yürümeye devam edeceğiz."



